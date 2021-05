Dopo tanta confusione e dubbi sulle pratiche del Superbonus al 110% da presentare in banca, arrivano chiarimenti dall’ABI. Infatti, per le banche sarà sufficiente l’asseverazione rilasciata dal tecnico per ottenere velocemente la cessione del credito per il Superbonus. I chiarimenti sono stati confermati anche nel Decreto Legge n. 104/2020 e dall’Agenzia delle Entrate negli interpelli n. 949 e 1494 del 2020. Verifichiamo in cosa consistono i chiarimenti e quale documentazione presentare agli istituti di credito.

Il comunicato dell’ABI ha semplificato la documentazione richiesta dalle banche per l’accesso alla cessione del credito sul Superbonus. Infatti, è sufficiente che il tecnico abilitato asseveri la regolarità urbanistica delle parti comuni per gli immobili plurifamiliari.

Il Superbonus prevede la possibilità di fruire delle agevolazioni con la detrazione fiscale o lo sconto in fattura o la cessione di credito a terzi.

Nel caso di sconto in fattura o cessione di credito, il professionista abilitato deve rilasciare i visti di conformità e asseverazioni. Con i chiarimenti dell’ABI, inoltre, il tecnico non ha l’onere di rilevare le difformità o gli abusi connessi agli immobili dei singoli condomini. Questo comporta che anche se ci sono difformità non penalizzano il Superbonus su tutto il condominio.

Chiarimenti e invito per gli istituti di credito a non chiedere ulteriore documentazione

Prima di questo chiarimento, accadeva che per ottenere la cessione del credito, le banche chiedevano l’asseverazione della regolarità su tutti gli immobili. In questo modo i proprietari dei singoli immobili dovevano effettuare una serie di controlli. Questa procedura frenava l’accesso al Superbonus 110%.

La circolare dell’ABI ha finalmente chiarito che è sufficiente un’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato per le parti comuni. Le banche dovranno considerare tale asseverazione valida a tutti gli effetti per la concessione del credito di imposta. Inoltre, invita gli sportelli dei vari istituti di credito di adeguarsi alle indicazioni contenute nel comunicato e di non chiedere ulteriori documenti.

Ricordiamo che bisogna fare attenzione ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle asseverazioni del Superbonus 110%.