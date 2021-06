La bella stagione è ufficialmente iniziata. L’estate avanza e amiamo passare il nostro tempo in balcone o giardino.

Adoriamo rilassarci nella nostra oasi di verde e ci piace sentire il profumo dei nostri fiori. Ultimamente però notiamo che nessuno di essi sprigiona sempre la propria fragranza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

E anche le piante non hanno più una forma decorosa. Rischiamo che il nostro balcone o giardino sembri trascurato.

Come possiamo rimediare? C’è una pianta che possa regalarci dolci fragranze e fioriture rigogliose?

Questo articolo fa al caso nostro. Scopriamo insieme il consiglio di ProiezionidiBorsa.

Molti non conoscono il prezioso e sorprendente fiore bianco che renderà il nostro balcone o giardino stupendo e invidiabile

Nell’ultimo periodo abbiamo consultato i migliori vivaisti ma non abbiamo ancora trovato un fiore che si adatti alle nostre esigente.

Vogliamo puntare su profumo e fioritura, ma qual è il fiore adatto? Molti non conoscono il prezioso e sorprendente fiore bianco che renderà il nostro balcone o giardino stupendo e invidiabile.

Stiamo parlando del Heliotropium Arborescens. Famoso anche con il nome “Fior di Vaniglia” è caratterizzato da magnifici fiori bianchi e viola e dal dolce profumo. Le piante possono raggiungere il metro di altezza e se piantate in giardino si otterranno rigogliosi cespugli.

Facilmente gestibile anche se posizionata in pieno sole, richiede un’innaffiatura regolare ma modesta ed una semplice potatura annua garantirà la sempre abbondante fioritura.

È importantissimo scegliere un terriccio adatto al vaso o al terreno perché questa pianta patisce il ristagno idrico. Creando il giusto drenaggio favoriremo un maggior nutrimento della nostra pianta che ci regalerà così il meglio di sé.

Inoltre, pochi sanno che è possibile trovare questo fiore anche in una bella variante viola. Sfruttiamo al meglio gli abbinamenti con gli altri fiori presenti nel nostro terrazzo o balcone.

Attenzione a questi dettagli

Quando acquistiamo la “Fior di Vaniglia” bisogna osservare attentamente la nostra pianta. Per essere sicuri che non sia una pianta vecchia dovremo controllare il vaso. Non compriamo questa pianta se le radici fuoriescono da sotto il vaso. È un chiaro segno che non avrà più una fioritura abbondante.

Grazie a questo prezioso e sorprendete fiore daremo il giusto colpo di colore al nostro balcone o giardino e tutti invidieranno il nostro pollice verde.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.