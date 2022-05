Il 2022 e il 2023 saranno anni di grandi cambiamenti per alcuni segni zodiacali. Molte persone confermeranno le proprie fortune e continueranno a vivere una vita ricca e piena di agi.

Altre persone, invece, dovranno lottare ancora per un po’ con il destino per raggiungere qualche soddisfazione. In particolare, 3 segni zodiacali potrebbero mettere a repentaglio le proprie finanze, a causa di alcune scelte economiche sbagliate.

Le spese per l’auto e per la casa saranno quelle che peseranno di più sul portafoglio. L’unico modo per non farsi travolgere da questo momento è conoscere ciò che le stelle hanno in serbo per noi.

Il primo segno sta già vivendo un periodo negativo

Il primo segno che, di sicuro, non sta vivendo un momento di grande serenità è lo Scorpione. Nonostante sembrava fosse in risalita, avrà ancora parecchie cose da sistemare. Il periodo negativo dello Scorpione prosegue, tra alti e bassi, dall’equinozio di primavera del 21 marzo.

I problemi finanziari di questo segno potrebbero esserci soprattutto nei mesi estivi, a causa di debiti e mancati pagamenti. Le stelle non saranno favorevoli e l’unico modo per tirarsi su sarà iniziare già da ora a mettere da parte del denaro.

Questi 3 segni zodiacali dovranno tenere gli occhi aperti per difendere soldi e patrimonio da spese inaspettate e poco piacevoli

Ora è il turno dell’Acquario, che sta vivendo un momento di “fortuna intermittente”. Nonostante in amore stia vivendo un trimestre molto passionale, così come questi altri 2 fortunatissimi segni, nel lavoro le cose non vanno così bene.

I problemi più seri sopraggiungeranno il mese prossimo e potrebbero mettere a rischio anche le meritate vacanze. Potrebbero essere proprio i nostri responsabili e superiori a metterci i bastoni tra le ruote.

Per questo bisognerà attrezzarsi da subito per ottenere la loro approvazione, fondamentale per andare avanti.

Male anche per questo segno, di solito molto fortunato

Un periodo vacillante è ciò che attende anche i nati sotto il segno dei Pesci.

In particolare, i Pesci in questo momento dovranno fare attenzione a non delegare agli altri le proprie scelte finanziarie. Meglio essere totalmente concentrati, per prendere da soli le decisioni che riguardano i soldi presenti sul conto. Le sorprese sgradevolissime preannunciate dalle stelle continuano a portare effetti negativi, sia sul lavoro che in amore.

Purtroppo, dunque, questi 3 segni zodiacali dovranno tenere alta l’attenzione, per superare alcuni mesi di prove difficili. Per riportare ordine ed equilibrio nella propria vita, sarà importante fare affidamento sulle persone più care che si hanno intorno.