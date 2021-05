Molti di noi sognano di prendere il primo aereo dopo oramai un anno e mezzo di stop totale. Purtroppo, però, in pochi possono permettersi un viaggio verso mete molto distanti sia per le restrizioni sanitarie che per la sostenibilità economica

E allora come si può conciliare il desiderio di visitare posti lontani con le garanzie che solo l’Europa ci può dare? Oggi diamo un suggerimento prezioso per unire il più possibile queste due necessità. Queste isole esotiche a due passi dall’Italia, famose per la natura selvaggia e per il mare incontaminato, ci permetteranno di trascorrere una vacanza da sogno.

Le Canarie

Le Canarie sono un arcipelago di isole appartenenti all’Unione Europea e precisamente alla Spagna, ma situate molto vicine al Continente africano.

Per questo vantano un clima molto caldo e un mare sempre temperato. Sono composte da Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, Tenerife, El Hierro e La Palma. Tutti questi luoghi sono contraddistinti da sabbia bianca e nera, tipica della formazione vulcanica e offrono degli scorci mozzafiato da vedere almeno una volta nella vita.

Queste destinazioni inoltre sono ben collegate anche dall’Italia tramite parecchi voli low cost.

Il paradiso dei nomadi digitali

In realtà le Canarie non sono solo famose per il turismo classico. Negli ultimi tempi, infatti, sono diventate una meta ideale per tutti coloro che lavorano in smart working. Questi infatti possono guadagnare degli elevati stipendi, rimanendo in un luogo con un tenore di vita generalmente meno costoso rispetto alle grandi città italiane.

Fuerteventura, ad esempio, è piena di liberi professionisti che hanno deciso di lasciare l’Italia. E di partire per una meta con un clima migliore. Oltre che dai costi più contenuti. In sintesi queste isole esotiche a due passi dall’Italia, famose per la natura selvaggia e per il mare incontaminato, ci permetteranno di trascorrere una vacanza da sogno. Possono permetterci, però, anche di cambiare la nostra routine, regalandoci una migliore qualità di vita.

