Spesso si dice che ogni età abbia i propri svantaggi. Infatti, i giovani hanno molto tempo, molta energia, ma pochi soldi. Gli adulti invece sono avvantaggiati sulle ultime due cose, ma ciò che manca è la prima. Infine, gli anziani hanno tempo e soldi, ma poche energie. Però questi ultimi possono migliorare il proprio stile di vita sensibilmente, concedendosi permanentemente un buen retiro. Infatti, semplicemente trasferendosi dalle grandi città nei piccoli centri si possono abbattere i costi e aumentare anche la propria sensazione di stabilità e rilassatezza. Oggi facciamo degli esempi in merito. Infatti, è possibile godere di un clima mite, di un costo della vita basso e consumare del cibo delizioso in queste località italiane.

I tanto decantati paradisi esteri che però hanno degli svantaggi

Partiamo da una doverosa premessa: l’Italia è pur sempre l’Italia. Quindi non ci si può aspettare di tagliare i prezzi più di tanto. A tal proposito, si può sempre propendere per delle scelte più low cost, come ad esempio il Portogallo o la Grecia. Questi Paesi hanno infatti il vantaggio di appartenere all’Unione Europea e con un ottimo sistema sanitario. Però hanno un ostacolo quasi insormontabile per le persone di una certa età: la lingua. Infatti, in entrambi i posti ci sono degli idiomi che poche persone studiano. Il greco peraltro ha anche un alfabeto totalmente diverso e non appartiene a dei sistemi linguistici neolatini che possono risultare di più facile comprensione. Inoltre, non è detto che ci si possa orientare semplicemente con l’uso dell’inglese. Per questo suggeriamo dei luoghi più idonei all’interno del nostro Paese.

Clima mite, costo della vita basso e cibo delizioso in questi paradisi italiani per pensionati felici e soddisfatti

Le mete ideali potrebbero essere le isole. Infatti, a parte la breve parentesi della stagione estiva, queste sono generalmente più economiche. Oltre a vantare un enorme patrimonio culturale e culinario, godono di un tempo più soleggiato e salubre, soprattutto se si decide di vivere vicino al mare. Hanno poi anche dei vantaggi strategici. La Sicilia è comunque relativamente vicina alla terra ferma. La Sardegna gode di tariffe molto vantaggiose per i collegamenti aerei verso le principali città italiane. Ci sono poi anche realtà molto più piccole che sono assolutamente degne di essere prese in considerazione, come ad esempio questo isolotto assolato del Mediterraneo.

