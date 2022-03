Immerso nell’atmosfera storica e surreale che lo avvolge, questo borgo è perfetto per una fuga nel weekend per poter finalmente staccare la spina

Il nostro Paese è pieno di meraviglie da scoprire, una dopo l’altra. L’Italia, infatti, è costellata da luoghi che forse sono pochi noti, ma che racchiudono davvero una bellezza unica. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci. Conoscere alcuni angoli reconditi del Bel Paese ed esplorarli, passo dopo passo, può essere un ottimo modo per arricchire il nostro bagaglio culturale. Perciò, sarà sufficiente per ognuno di noi capire quali sono i piccoli paesi e i borghi che possono fare al caso nostro e visitarli, uno dopo l’altro.

I borghi meravigliosi da visitare in Italia, una breve lista per poter scegliere la meta più adatta a noi e alle nostre esigenze

Come già sottolineato in precedenza, l’Italia è davvero colma e gremita di luoghi che potrebbero facilmente togliere il fiato. La bellezza di questi posti, infatti, è più unica che rara. E conoscere tutti gli angoli, che potrebbero interessarci, sicuramente è un ottimo modo per apprezzare il nostro Paese. Se non sappiamo da dove partire, nessuna paura. In questo nostro precedente articolo, abbiamo consigliato un borgo bellissimo, che si trova proprio in Basilicata e che è assolutamente da visitare almeno una volta nella vita. O ancora, un altro borgo davvero meraviglioso da vedere si trova in Emilia-Romagna e ne abbiamo descritto i principali dettagli in un altro articolo.

Immerso nell’atmosfera storica e surreale che lo avvolge, questo borgo è perfetto per una fuga nel fine settimana per poter finalmente staccare la spina

Oggi, invece, ci spostiamo ancora più al Nord. E, per la precisione, arriviamo in Lombardia. In questa regione, troviamo il bellissimo Curtatone, in provincia di Mantova. Il luogo, che sicuramente molti avranno già sentito nominare, è famoso nella storia. Si tratta, infatti, del posto in cui Tosco-Napoletani e Austro-Ungarici si sono battuti nel 1848 per la Prima Guerra d’Indipendenza italiana. Il borgo, poi, offre delle piccole meraviglie da visitare nel giro di un giorno. E molte, sicuramente, potranno interessare tantissimi di noi. Tra queste, possiamo annoverare il Santuario per la Beata Vergine delle Grazie.

Stiamo parlando di un edificio del XIV secolo che pare contenesse dell’acqua in grado di curare le epidemie che si spargevano nei bestiami del tempo. Come non sottolineare, poi, le incredibili bellezze del Parco del Mincio, luogo unico in cui poter ammirare a pieno la bellezza della natura che circonda Curtatone. I vicoli tipici del luogo, poi, ci faranno scoprire una cittadina storica e unica, un borgo immerso nell’atmosfera storica e surreale che lo avvolge che sicuramente ci farà venire voglia di tornare.