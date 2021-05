La voglia di vacanze degli italiani mette le ali alle azioni Portale Sardegna che in una sola settimana ha guadagnato il 44,04%. Tuttavia non bisogna farsi condizionare da questa favolosa performance e dimenticare una cosa molto importante.

La capitalizzazione del titolo è inferiore ai 5 milioni di euro e il controvalore medio scambiato giornalmente è di circa 30.000 euro. Ciò vuol dire che con piccolo capitali è possibile determinare importanti variazioni sull’andamento dei prezzi. Conseguentemente il titolo potrebbe essere alla mercé degli speculatori. Raccomandazione importante: mai esporsi su questo titolo con somme importanti, si rischierebbe di rimanere incastrati nel caso di forti movimenti direzionali.

Detto questo notiamo come qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Portale Sardegna sono sopravvalutate rispetto ai suoi competitors.

Infine c’è un altro punto che vogliamo sottolineare prima di passare all’analisi grafica. Nonostante la strepitosa performance dell’ultima settimana, le azioni Portale Sardegna hanno una performance peggiore rispetto alla media del settore di riferimento.

La voglia di vacanze degli italiani mette le ali alle azioni Portale Sardegna: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Portale Sardegna (MIL:PSA) ha chiuso la seduta del 21 maggio in ribasso del 4,27% rispetto alla seduta precedente, a quota 3,14 euro.

La proiezione è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Inoltre il livelli chiave sono identici su entrambi i time frame. Per questo motivo concentreremo la nostra attenzione sul time frame settimanale.

L’exploit rialzista ha aperto le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,66 euro. Su questo livello, poi, potrebbe essere molto probabile quanto meno un ritracciamento i cui obiettivi potranno essere calcolati dopo il raggiungimento dell’obiettivo.

Nel breve, una settimanale inferiore a 2,98 euro provocherebbe un’immediata inversione al ribasso che potrebbe portare le quotazioni verso area 2 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Il Ftse Mib Future segna un nuovo massimo dopo 13 anni e si prepara all’allungo finale