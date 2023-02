Illimity Bank e NEXI 2 azioni impostate al ribasso, ma per una la svolta potrebbe essere vicina

Rialzo in arrivo per Illimity Bank e NEXI? - proiezionidiborsa.it

Il destino di alcuni titoli azionari è indelebilmente segnato da forti segnali che ne condizionano pesantemente l’andamento nelle sedute successive. È il caso di Illimity Bank e NEXI 2 azioni impostate al ribasso. Per la prima proprio qualche giorno fa avevamo evidenziato la formazione di un raro pattern di inversione ribassista, la temuta “stella della sera” (evening star) delle candlestick giapponesi. Per la seconda, invece, i “tre corvi neri” ci avevano indicato che la strada del ribasso era ancora lunga e che sarebbe continuato. Nessun dubbio, quindi, che Illimity Bank e NEXI 2 azioni impostate al ribasso avrebbero continuato nel loro percorso ribassista. Quale potrebbero essere, però, i punti di svolta?

Le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame giornaliero per Illimity Bank

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 14 febbraio in ribasso del 4,21% rispetto alla seduta precedente a quota 6,705 €.

Mai prima d’ora, se si fa eccezione per le sedute successive allo scoppio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il titolo aveva perso così tanto in3 sedute consecutive di Borsa aperta. Stiamo parlando di un ribasso di oltre il 16% che si è abbattuto sul titolo come un uragano. E pensare che per gli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Adesso, però, le quotazioni potrebbero essere arrivate a un punto di svolta. Come si vede dal grafico, il supporto in area 6,91 € è stato polverizzato e adesso il titolo Illimity Bank punta al nuovo obiettivo in area 6,37 €. Questo potrebbe rappresentare la massima estensione del ribasso in corso e il punto dal quale le azioni Illimity Bank potrebbero ripartire.

Ovviamente anche il pronto recupero di area 6,91 € potrebbe rappresentare un segnale di forza e portare all’inversione rialzista.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame giornaliero per NEXI

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 14 febbraio a quota 7,80 €, in ribasso dello 0,38% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Niente da aggiungere rispetto a quanto scritto al termine della chiusura precedente. Possiamo solo dire che un livello chiave da monitorare nei prossimi giorni potrebbe passare per area 7,592 €.