Eccezionale segnale rialzista per azioni quasi mai sotto le luci della ribalta

Ci sono azioni che non sono quasi mai sotto la luce della ribalta per le loro strabilianti performance. Eppure, possono fornire ottime occasioni di acquisto per guadagni interessanti nel lungo periodo. Consideriamo il caso di RAI Way che alla chiusura del 14 febbraio ha dato un eccezionale segnale rialzista e nel breve/medio periodo potrebbe offrire ai propri azionisti un rendimento interessante e, soprattutto, senza troppi rischi.

RAI Way: un eccezionale segnale rialzista per un titolo adatto a chi non ama il rischio

Le azioni RAI Way non sono note per le loro strabilianti performance. Basti pensare che nella loro storia a Piazza Affari iniziata nel 2015 la probabilità di avere un rialzo/ribasso superiore al 3% è inferiore al 5%. Solo nell’1% dei casi, invece, è accaduto che il rialzo giornaliero fosse superiore al 5%. Questa probabilità scende allo 0,38% nel caso di un ribasso superiore al 5%.

Non deve sorprendere, quindi, che il beta del titolo sia solo 0,3. Ciò vuol dire che le azioni RAI Way riproducono i movimenti del Ftse Mib con un fattore di demoltiplicazione pari a 3. Ovvero, se il Ftse Mib sale del 3%, le quotazioni di RAI Way, in media, salgono dell’1%. La stessa cosa vale anche al ribasso.

Ecco, quindi, che un segnale rialzista basato sulla forza sia dei prezzi che dei volumi potrebbe condurre a un interessante movimento sul titolo RAI Way. Questo segnale si è concretizzato alla chiusura del 14 febbraio.

Per concludere ricordiamo che le azioni RAI Way sono tra le migliori di Piazza Affari per ROI, ROE e ROA.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 14 febbraio a 5,415 €, in ribasso dell’1,12% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso individuata dalle medie è al rialzo ormai da qualche giorno. Tuttavia, per la definitiva svolta rialzista sarebbe importante rompere in chiusura di giornata area 5,5 €. A quel punto le azioni RAI Way potrebbero continuare il loro rialzo fino in area 6 €.

Che il titolo possa accelerare al rialzo si evince anche dalla prova di forza del 14 febbraio. Con volumi in aumento del 130%, infatti, le quotazioni hanno rotto al rialzo importanti resistenze.

I ribassisti potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 5,33 €.