Il borgo vicino Roma che riporta in superficie la magia del Natale

La magia del Natale è ormai alle porte. C’è chi dice che è ancora troppo presto e che bisogna aspettare. c’è chi invece non vede l’ora di addobbare casa e tirare fuori l’albero. Fortunatamente ognuno è libero di fare ciò che vuole e quindi se a fine novembre vogliamo già preparare casa per le feste, possiamo farlo.

Per le luminarie nelle varie città e i famosi alberi nelle piazze principali dovremo però attendere dicembre. Per quanto riguarda i negozi, invece, molte vetrine hanno già i vari allestimenti natalizi con le collezioni dedicate alle holiday season. Non sono negozi di arredo o oggettistica, ma anche i negozi moda che hanno allestito le loro vetrine come le campagne pubblicitarie per le feste.

Non solo le grandi città si preparano al Natale, ma anche i piccoli borghi. E proprio da questi in realtà ci si aspetta il massimo. Dei piccoli luoghi che vivono nelle tradizioni e che quindi non possono di certo tradirle. Come fa Castro dei Volsci, borgo che si trova in provincia di Frosinone nella regione Lazio.

Castro dei Volsci, il borgo vicino Roma che anima le feste

Un borgo che ovviamente si può visitare in ogni periodo dell’anno perché assolutamente magnifico. Ma durante il periodo natalizio sembra dare assolutamente il meglio di sé.

Si trova in provincia di Frosinone, a circa 100 chilometri da Roma, e sembra galleggiare per aria. Questo perché si trova in cima a cucuzzolo da dove osserva il mondo sottostante. Un borgo veramente delizioso.

Castro dei Volsci sembra impazzire per il Natale e si trasforma in un mega presepe vivente. I cittadini sfilano con costumi d’epoca e i vecchi negozi allestiscono le vetrine con oggetti che rinviano alla tradizione. Sono infatti più di 100 le persone che mettono in scena una quarantina di quadri per far rivivere la piccola Betlemme.

Festività in piazza

E così strade e vicoli del borgo si riempiono di persone. Il Natale scende in piazza ed entra nei cuori delle persone. Non solo temi che rimandano alle feste, ma questo può essere un momento unico per immergersi in un viaggio tra sapori e tradizioni: non mancheranno assaggi di tanti piatti tradizionali accostati al buon vino locale. Tutto curato nei minimi dettagli, tutto rivolto a celebrare il Natale.

Un’esperienza molto suggestiva perfetta per i più piccoli, ma anche per i più grandi che hanno voglia di immergersi nella magia del Natale. Per vivere un periodo con gioia e felicità. Con occhi aperti sul presente che però si trasforma e diventa magico. Perché alla fine credere nella magia, almeno una volta l’anno, non può che far bene e riempire il cuore. Tutto questo è possibile viverlo a Castro dei Volsci, il borgo vicino Roma che omaggia il Natale. Ci sono poi tantissime città che celebrano il Natale con i loro mercatini, oggi attrazioni famosissime di Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Colonia o Norimberga.