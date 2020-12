Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si lava il bagno si pensa soprattutto a pulire bene il water, il lavandino o il bidet. Spesso ci si dimentica di pulire lo scarico della doccia. Ma bisogna sapere che il vero problema del bagno è lo scarico della doccia e i suoi batteri. Ebbene sì, lo scarico della doccia. Chi è che lo pulisce per bene disinfettandolo accuratamente? Quanti sono i batteri che si annidano nello scarico e che risalgono su ogni volta che ci si lava? È importante sapere dove si poggiano i piedi, soprattutto se si pensa che sono puliti, ma in realtà non lo sono.

Il vero problema del bagno è lo scarico della doccia e i suoi batteri

Cosa impensabile, ma vera. È lo scarico dello doccia il luogo dove ci sono più batteri. Batteri che poi magari uno si porta nel letto. Quando si lava la vasca da bagno, oppure la doccia, è assolutamente fondamentale versare un po’ di disinfettante anche nello scarico e lasciarlo agire. Se si preferisce si può anche creare una miscela di bicarbonato e aceto.

La notizia arriva da una ricerca scientifica della Hochschule Rhein-Waal. Questi infatti hanno ispezionato 54 case. La loro ispezione comprendeva lavatrici, water, lavastoviglie, bidet, lavandini e docce. Tramite questo studio è emerso che lo spazio più sporco di casa è proprio lo scarico della doccia.

Ma perché lo scarico? Questo spazio è assolutamente perfetto per la riproduzione di batteri, perché caldo e umido, pieno di cellule morte e per i prodotti antibatteri come shampoo o bagnoschiuma. Fortunatamente non sono batteri pericolosi, anche se sono stati trovati alcuni batteri che potrebbero causare delle malattie. Quindi per essere sicuri al 100% di non avere batteri in casa, è opportuno lavare e disinfettare bene anche lo scarico della doccia, che apparentemente è la zona più sporca di casa.

