Chi ha un cane avrà presto scoperto che i nostri amici canini sono dei voraci onnivori. Ci sono pochi alimenti che i cani non amano. Spesso l’impresa più difficile non è tanto convincerli a mangiare quanto impedirgli di avventarsi sui cibi che potrebbero essere dannosi per il loro organismo. Tutti sanno che alcuni alimenti non sono affatto adatti ai cani, come il cioccolato o le cipolle. Riguardo ad altri, possiamo avere dei ragionevoli dubbi. Per esempio, il formaggio. Se abbiamo mangiato del formaggio per pranzo, possiamo dargli gli avanzi? Si possono dare le croste di formaggio al cane o possono fargli male?

Per la maggior parte dei cani, non c’è nessuna controindicazione riguardo al formaggio o alle croste di formaggio. Ovviamente bisogna assicurarsi che la crosta non sia ammuffita, e che non contenga resine, coloranti, o cere artificiali. Se la crosta non presenta muffa o sostanze artificiali, possiamo darla senza problemi al nostro amico canino, che la apprezzerà sicuramente. Non solo, le croste di formaggio possono far bene alla sua salute. Contengono infatti calcio, vitamine e grassi. Il formaggio è quindi un’ottima aggiunta alla dieta del nostro amico a quattro zampe. Ovviamente senza esagerare.

Vi sono però alcuni casi in cui ai cani non andrebbe dato il formaggio. Vediamo quali.

I casi in cui non bisogna darglielo

Evitiamo di dare al nostro cane delle croste di formaggio se il cane è sovrappeso. Il formaggio contiene infatti molti grassi, e potrebbe far male al nostro amico a quattro zampe se ha qualche chilo in più. Inoltre, seppur rara, esiste anche nei cani l’intolleranza al lattosio. Se il nostro cane soffre di diarrea dopo avergli dato una crosta di formaggio, potrebbe essere intollerante. Evitiamo quindi di dargli il formaggio in futuro.

Inoltre, se il formaggio è aromatizzato, assicuriamoci che gli aromi non siano dannosi per la salute del cane. Niente peperoncino quindi, e niente cipolla, porro o aglio.

