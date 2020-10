Sai che esiste una razza di cane specializzata nella caccia al tesoro? Questo cane potrebbe farti diventare ricco, se sai come addestrarlo a dovere. Nei secoli gli esseri umani hanno selezionato numerosissime razze di cani domestici a partire dal lupo selvatico (esiste ancora una razza quasi identica al lupo, il cane lupo cecoslovacco.

I cani hanno un senso dell’olfatto estremamente sviluppato. Sono in grado di seguire per chilometri delle tracce odorose che noi non percepiamo nemmeno. Per questo sono degli alleati indispensabili nella ricerca di persone scomparse. Ci aiutano anche a trovare i sopravvissuti dopo disastri naturali. Non solo, i nostri amici a quattro zampe sono molto utili anche a scovare droghe ed esplosivi. Possono addirittura a identificare solo grazie al loro naso delle malattie che ancora non danno nessun sintomo. Ma lo sapevi che i cani possono anche aiutarti a trovare dei veri e propri tesori sepolti?

Un cacciatore di tesori

Il lagotto romagnolo è una razza di cane molto particolare. Questo cane potrebbe farti diventare ricco. Il lagotto è, infatti, l’unica razza di cane al mondo selezionata per la ricerca dei tartufi. I tartufi sono dei funghi che crescono sotto terra, e quindi non sono visibili dalla superficie. Si tratta di funghi dal sapore molto apprezzato, tanto che sono diventati dei veri e propri beni di lusso. Alcuni tartufi vengono venduti per centinaia o migliaia di euro. Ma per trovarli, il cercatore di tartufi ha bisogno di un assistente. È qui che entra in gioco il lagotto, che con il suo sviluppatissimo senso dell’olfatto, sarà l’unico a poter scovare i tesori sepolti.

Un compagno di divertimento e di lavoro

Il lagotto è un cane di taglia media e con il pelo riccio. Anche per questo, viene apprezzato come cane da compagnia. Possiamo paragonarlo a una sorta di “barboncino rustico”. Il colore può essere di ogni sfumatura di bianco o di marrone. É un cane dal carattere molto dolce, ama il contatto stretto con le persone, ed è molto facile da addestrare. Ovviamente, se vogliamo che ci aiuti a trovare i tartufi, dovremo addestrarlo.

L’addestramento di un cucciolo di lagotto può durare anche diversi mesi. Il modo migliore per convincerlo a cercare i tartufi è di farlo sembrare un gioco. Il cane dovrà lavorare divertendosi. Solo così potremo portarci a casa un cesto pieno di preziosissimi tartufi al ritorno da una passeggiata.