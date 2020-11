Cellulare, che comodità. Vero, anzi verissimo, ma alle volte ne siamo così dipendenti da portarlo ovunque. Posto che utilizzarlo troppe ore al giorno non fa certo bene, ecco dove non dobbiamo mai mettere il cellulare per non rovinarlo o minare la nostra salute. Molte volte infatti pensiamo giustamente al fatto che questo piccolo gioiello di elettronica emetta anche delle radiazioni. Ma, in questo articolo dei nostri Esperti vogliamo oggi invece anche analizzare alcune abitudini che possono rivelarsi dannose per lo smartphone stesso.

La tasca posteriore dei pantaloni

Ecco uno dei posti più pericolosi in assoluto in cui mettere il nostro cellulare: la tasca posteriore dei pantaloni. Non ci sono solo gli uomini implicati in questa abitudine, ma anche centinaia di migliaia di ragazze e donne, che utilizzano anche semplicemente i jeans. Secondo le statistiche dei centri di assistenza e riparazione specializzati, sedersi sul proprio cellulare è una delle cause principali di rottura. Non solo, perché dobbiamo prestare attenzione anche al fatto di poter lanciare delle chiamate senza volerlo, magari pure piuttosto “pericolose”.

Vicino alle fonti di energia

Ecco dove non dobbiamo mai mettere il cellulare per non rovinarlo o minare la nostra salute: vicino alle fonti di energia e calore. È curioso, ma, mentre d’estate tendiamo ad abbandonare lo smartphone al sole, d’inverno, facciamo la stessa cosa ma sopra il termosifone o in prossimità di stufe e caminetti. Ricordiamo che le temperature troppo alte sono dei veri propri attentati ai circuiti elettrici e alla batteria nel nostro telefono. Allo stesso modo, però, attenzione alle zone troppo fredde, magari in questa stagione, perché il contraccolpo freddo-caldo fa sì che rischiamo di introdurre umidità nei circuiti interni e rovinare il telefono.

A contatto con i genitali

Le associazioni di ricerca e prevenzione dei tumori ricordano sempre di limitare l’inserimento del cellulare nelle tasche dei pantaloni a contatto con l’apparato genitale. Messaggio rivolto soprattutto agli uomini che rischiano di intaccare in maniera anche decisa la qualità della produzione degli spermatozoi.

