In questo articolo “Il tuo cane ti fissa? Ecco cosa vuole dirti secondo gli esperti” un focus sui comportamenti dei nostri amici a quattro zampe.

Più volte, il team di ProiezionidiBorsa si è occupato dei componenti pelosi delle vostre famiglie. In “Cani e gatti nello stato di famiglia, ecco come risparmiare le spese del veterinario” abbiamo parlato delle nuove possibili agevolazioni in vista. Quest’oggi, invece, ci soffermiamo sulla curiosa mania dei nostri cani di guardarci intensamente.

Vi è mai capitato di chiedervi cosa stesse pensando il vostro Fido mentre vi fissa continuamente? Non è semplice devozione, il vostro cane vuole comunicare con voi. Generalmente, chi è amante degli animali sa bene che anche senza l’uso della parola, i piccoli o grandi amici a quattro zampe si fanno sentire. Tuttavia, secondo gli esperti, quando il tuo cane ti fissa, quasi sicuramente, vuole comunicarti alcuni concetti specifici. Scopriamoli insieme

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il tuo cane ti fissa? Ecco cosa vuole dirti secondo gli esperti

Capirti meglio

Vi scrutano, analizzando le vostre azioni. Come ogni membro della famiglia che si rispetti, conoscere gli atteggiamenti degli altri migliora la convivenza. In sostanza, secondo gli esperti, il vostro cane vi studia per capire meglio quando darete loro attenzione.

Desiderio di qualcosa

Che sia voglia di cibo o necessità di uscire per espletare i suoi bisogni, il vostro cane vi fisserà con insistenza quando vuole qualcosa da voi.

Cercare una conferma

Il vostro amico peloso, potrebbe guardarvi in maniera insistente quando si aspetta un’indicazione precisa per fare o non fare qualcosa. Una sorta di bambino che cerca conferme e sostegno nei volti dei genitori. Un’azione che si ripete soprattutto quando il cane sta imparando nuovi comandi, magari durante l’addestramento. Oppure quando ha una vaga idea di aver combinato qualche marachella e cerca nei vostri occhi la conferma.

In conclusione, vi consigliamo di fermarvi a guardare con più attenzione lo sguardo del vostro Fido, servirà a rendere il vostro rapporto ancora più speciale.