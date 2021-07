A 50 anni la pelle del viso inizia a rilassarsi e a perdere il tono muscolare. Le labbra si assottigliano, gli occhi presentano le classiche “zampe di gallina” e, in generale, la pelle sembra lasciarsi andare verso il basso.

Il trucco, si sa, fa miracoli, soprattutto se fatto dai migliori professionisti del settore. Oggi, infatti, sveleremo alcuni segreti fondamentali per mascherare i segni del tempo semplicemente con il trucco.

Si tratta di passaggi molto semplici che può eseguire a casa chiunque, anche chi non ha nessuna dimestichezza con il trucco. Vediamo subito come fare.

Il trucco perfetto per chi ha 50 anni e vuole dimostrarne 10 meno

Il primo consiglio riguarda l’ingrediente base per preparare la base del nostro trucco. Utilizzeremo una BB cream di una tonalità simile al nostro incarnato. Questo prodotto è molto utile perché è facile fa sfumare e si stende bene, anche con un pennello. È l’ideale, quindi, sia per chi è più esperto, sia per chi, invece, con i trucchi non ha manualità.

Il secondo consiglio è di applicare un primer. Andrà messo sotto gli occhi e sotto gli angoli inferiori della bocca, zona in cui solitamente la pelle cede e crea delle “sacche”.

Il primer copre le increspature e cattura la luce, riuscendo così a nascondere le zone d’ombra create dai segni del tempo.

Per uno sguardo più aperto e disteso

Un altro passaggio fondamentale, questa volta per rendere lo sguardo più fresco, è la definizione delle sopracciglia. Con la matita apposita, dovremo riempire le sopracciglia che, tendenzialmente, a quest’età tendono a svotarsi. Creiamo un bell’arco, non troppo marcato: in questo modo il nostro occhio sembrerà più grande.

Illuminiamo la parte sotto l’arcata sopracciliare con un ombretto opaco luminoso e color cipria. Ciò servirà a definire ancora meglio la linea delle sopracciglia e ad illuminare lo sguardo. Infine, trucchiamo con del mascara solo le ciglia della rima superiore dell’occhio. In generale dovremo truccare solo la parte alta dell’occhio, per portare lo sguardo “all’insù”.

Quindi andiamo all’ultimo segreto, quello per le labbra.

Labbra da definire e rimpolpare

Abbiamo già svelato in questo articolo come far sparire le rughe del contorno labbra con questi semplici metodi.

In generale le labbra andranno solo ridefinite con una matita morbida di un colore simile a quello della nostra bocca. L’obiettivo è delimitare il profilo delle labbra che, con gli anni, tende a perdere definizione. Ed ecco svelato qual è il trucco perfetto per chi ha 50 anni e vuole dimostrarne 10 meno.