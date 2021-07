Bisogna stare attenti alla dieta, per evitare che i chili si accumulino e per evitare possibili problemi di salute. Soprattutto a partire da una certa età, poi, diventa importante avere più riguardo del proprio regime alimentare.

Oggi, quindi, andiamo a vedere una ricetta sana che, però, non ci fa rinunciare al gusto. Già, perché mangiare sano non deve per forza voler dire mangiare qualcosa di insipido. Vediamo, quindi, un sugo molto originale che non ha nessun ingrediente di origine animale, quindi adatta anche a vegetariani e vegani. Dunque, ecco la pasta light tutta vegetale perfetta per chi tiene alla linea.

Gli ingredienti

Oggi prepariamo i fusilli al ragù, ma con una particolarità: non hanno neanche un po’ di carne. Per preparare la nostra pasta avremo bisogno di:

200 grammi di fusilli;

30 grammi di funghi secchi;

300 grammi di pomodori;

2 cucchiai di olio di oliva;

uno spicchio d’aglio;

un ciuffo di prezzemolo;

sale;

pepe.

La preparazione

Una volta che avremo tutti gli ingredienti, potremo iniziare la preparazione. Cominciamo mettendo in ammollo i funghi per mezz’ora, poi lasciamoli sgocciolare. Tagliamoli a pezzettini e mettiamoli in padella. Ora prendiamo i pomodori, peliamoli e aggiungiamoli ai funghi. Cuociamo per 15 o 20 minuti.

Continuiamo a far cuocere, aggiungendo sale e pepe a piacere, poi spegniamo il fuoco. Con la padella ancora calda, aggiungiamo l’olio extravergine, l’aglio e il prezzemolo. Mischiamo tutto.

Non dimentichiamoci della pasta! Facciamo bollire l’acqua, saliamola e buttiamoci i fusilli. Quando saranno pronti, scoliamoli ed aggiungiamoli al ragù. Mescoliamo per bene ed il nostro piatto è pronto.

Ecco la pasta light tutta vegetale perfetta per chi tiene alla linea. Non bisogna rinunciare ai piaceri della tavola per stare bene. Ricordiamo, poi, che mangiare leggero è anche molto importante d’estate, per evitare una digestione pesante, che ci rende eccessivamente spossati.

