Scopriamo, oggi, il trucco per rispondere ad un messaggio WhatsApp senza toccare il cellulare. È noto che WhatsApp sia una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Si stima che siano più di un miliardo e mezzo le persone che ne fanno un uso quotidiano. Ormai è diventato un mezzo fondamentale per comunicare. Sia per la vita di tutti i giorni sia a livello professionale.

In questo periodo storico, dove vige la regola della “distanza sociale”, particolari funzioni come le videochiamate sono decuplicate nell’utilizzo. Avere la possibilità di vedere l’interlocutore aumenta il senso della “condivisione nella comunicazione”, basti pensare a familiari lontani.

Eppure, non tutte le sue funzioni sono così note, rimangono possibilità di utilizzo ancora nuove ed estremamente utili.

Il trucco per rispondere ad un messaggio WhatsApp senza toccare il cellulare

Una di queste riguarda la possibilità di rispondere ai messaggi senza dover in alcun modo toccare il cellulare. È evidente che questa funzione può tornarci particolarmente utile, ad esempio, mentre siamo alla guida, o con le mani impegnate in altro. O semplicemente quando non siamo certi di avere igienizzato le mani e vogliamo evitare di contaminare il nostro telefono.

Il trucco è quello di chiedere aiuto a Google Assistant. Quest’ultimo è l’assistente virtuale dei dispositivi Android che si avvia pronunciando le parole “Ok Google” seguite dall’ordine che vogliamo impartirgli.

Google Assistent è disponibile dal 2017 anche su tablet e smartphone con Android 7.0 Nougat, Android 6.0 Marshmallow e Android Oreo. Per chi utilizza il sistema Apple l’operazione sarà la medesima utilizzando gli assistenti virtuali Siri o Cortana.

Un assistente virtuale

Per rispondere al messaggio basta, dunque, invocare verbalmente l’aiuto del nostro assistente virtuale, dettare il testo che abbiamo intenzione di mandare e nominare il destinatario. Il verrà eseguito prontamente, senza che le nostre mani abbiano toccato il cellulare.

Ecco svelata un’altra funzione di Whatsapp che potrà rivelarsi estremamente utile nella nostra vita di tutti i giorni.