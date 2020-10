L’app mobile di messaggistica istantanea Whatsapp presenta numerose e a volte poco conosciute funzionalità. Se ti sei mai chiesto “esiste un alternativa ai gruppi Whatsapp?” “Posso inviare simultaneamente un messaggio a tutta la mia lista contatti?” la risposta è sì! È il come fare tutte queste cose che spesso non ci risulta chiaro e immediato.

Ti spiego una funzione fondamentale di Whatsapp che nessuno conosce

Una particolare funzione Whatsapp consente di inviare lo stesso messaggio a più utenti della nostra lista contatti, contemporaneamente. Ci riferiamo ai messaggi broadcast. Se quindi avevi in mente di invitare qualcuno al tuo compleanno, ma volevi evitare la creazione dell’ennesimo gruppo Whatsapp, un messaggio broadcast potrebbe fare al caso tuo. Anche se con il nuovo DPCM la lista degli invitati si sarà ridotta per forza di cosa a sei (ridiamoci su!).

Per inviare un messaggio broadcast sarà sufficiente creare preventivamente una lista broadcast in cui vengono inseriti tutti i contatti a cui desideriamo inviare lo stesso messaggio.

Come si crea una lista broadcast?

Per prima cosa, apriamo Whatsapp. In alto a destra compare l’icona con i tre puntini. Cliccando sull’icona si aprirà un menu a tendina. A questo punto possiamo selezionare l’opzione “nuovo broadcast”. Quindi si apre la nostra lista contatti. Andiamo quindi a selezionare i contatti a cui desideriamo inviare il messaggio. Una volta completato questo passaggio, ci basterà cliccare sull’icona verde in basso a destra e avremo creato la nostra lista broadcast.

Ora i basterà entrare all’interno della chat dedicata e inviare il messaggio. Gli utenti riceveranno il messaggio come testo in chat privata e la loro risposta non sarà automaticamente inviata al resto della lista. Affinché un utente riceva il nostro messaggio broadcast è necessario che abbia il nostro numero salvato in rubrica, altrimenti il nostro invio sarà stato inutile.

Come modificare la lista?

Se desideri modificare la lista, entra nella conversazione dedicata, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona l’opzione “info lista broadcast”. Poi clicchiamo su “modifica destinatari”.

