A volte ci sono delle domande che le persone si pongono. E queste non devono per forza essere questioni esistenziali. Capita nella vita di domandarsi cose anche superficiali. O di porsi dei dubbi cui non si sarebbe mai pensato. Uno di questi è: “Perché i sanitari sono sempre bianchi?”. Insomma, chi non ci ha mai fatto caso? Ogni volta che si entra in una casa, o in un bar, o in un ristorante, si può notare questo particolare. Perché, effettivamente, il bagno è sempre bianco. Che ci sia dietro una strategia di marketing? Forse. E ora, questo articolo cercherà di svelare il motivo.

Sanitari sempre bianchi in ogni luogo, c’è un motivo preciso?

Si potrebbe partire dalla teoria dei colori. Autore noto per averne parlato in modo approfondito è proprio Johann Wolfgang von Goethe, in “La teoria dei colori”, saggio del 1810 . Lo studioso ha infatti classificato tutte le sue esperienze legandole al significato dei colori. Non le ha connesse al dato oggettivo, ma piuttosto all’effetto fisiologico che l’occhio risente quando entra in contatto con l’esperienza della vita. E, dunque, ha sottolineato l’illuminazione, la sensibilità e l’interazione con la forma della materia che viene illuminata. Si può partire da questo studio per spiegare il perché i sanitari sono sempre bianchi.

Il colore bianco ha un significato specifico ed è fortemente collegato all’idea che si vuole darei dei bagni

Il bianco è il colore simbolo della purezza. Partendo dalla teoria di Goethe che vuole che i colori influenzino le emozioni che si provano, è facile capire la scelta di usare il bianco per i sanitari. In questo modo, infatti, si ha la percezione di pulizia. Con i colori chiari, poi, si trasmette anche la sensazione di freschezza e di nuovo. Dunque, ciò che arriva a chi usa il bagno è un’emozione di tranquillità e sicurezza nell’utilizzare quel sanitario.

Approfondimento

Come mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno