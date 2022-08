Il trucco per pulire le zanzariere senza smontarle e avere vetri senza aloni

Se c’è un’invenzione utile fino al punto da essere indispensabile d’estate sono le zanzariere davanti a porte e finestre. Queste installazioni ci consentono di vivere in pace il periodo estivo senza essere tormentati notte e giorno dalle terribili zanzare. A tal proposito se le zanzare ci danno il tedio stiamo forse commettendo qualche errore nell’alimentazione.

L’inconveniente, però, è che come tutte le zone di casa è necessario mantenerle pulite. Che sia infatti in campagna o in città, sulle zanzariere possono accumularsi polvere e residui di sporco non sempre semplici da rimuovere. Ulteriore difficoltà è quella di pulire le zanzariere nel modo corretto evitando di creare fessure dalle quali le zanzare poi entreranno. Il tutto diventa ancora più difficile quando non si ha la possibilità di smontarle. Proprio per tutte queste difficoltà, di seguito vedremo il trucco per pulire le zanzariere senza smontarle e, inoltre, vedremo come ridare lucentezza ai vetri davanti alle quali sono poste.

Via polvere e sporco

Primo passaggio sarà quello di rimuovere la polvere dai piccoli forellini in cui si annida. Per farlo, prima di strofinare il reticolato, possiamo agevolmente rimuovere la polvere con un comune elettrodomestico. Utilizzando un comune phon, infatti, possiamo sparare via la polvere dai buchetti della zanzariera. Passiamo con attenzione il getto su tutta la superficie per eliminare i depositi di polvere. È consigliabile svolgere questa operazione dall’interno verso l’esterno per espellere fuori casa polvere e sporco. Una volta fatto questo, riempiamo una bacinella di acqua tiepida nella quale aggiungeremo del sapone per piatti e un’essenza profumata. Quella più indicata potrebbe essere quella alla citronella. Questa non solo donerà un gradevole odore di fresco alla casa ma fungerà da ulteriore deterrente per le zanzare.

Ora non resta che intozzare una spatola dalle setole morbide nella nostra soluzione e spazzolare delicatamente dall’alto al basso. Terminata l’operazione, tamponiamo il tutto con un panno di cotone.

Il trucco per pulire le zanzariere senza smontarle e avere vetri senza aloni

Questi passaggi ci consentiranno di pulire agevolmente la zanzariera senza smontarla e nel frattempo profumare tutta casa.

Se però lo sporco ha intaccato anche i vetri delle finestre o degli accessi davanti ai quali sono poste le zanzariere possiamo agire così.

Se desideriamo avere vetri puliti e senza aloni, quello che dovremo fare sarà utilizzare dell’acqua distillata miscelata a dell’alcol. L’acqua distillata, rispetto all’acqua del rubinetto, non ha residui calcarei mentre l’alcol contribuirà a sciogliere ogni traccia di sporco.

Versiamo i liquidi in un contenitore spray che poi spruzzeremo direttamente sul vetro per poi strofinare con un foglio di giornale. Ricordiamo, però, che è sempre opportuno pulire le finestre nei momenti in cui queste non sono direttamente colpite dai raggi solari.

Ed ecco che in pochi passaggi avremo zanzariere pulite e profumate e vetri splendenti senza aloni.

