WhatsApp è sicuramente una delle applicazioni che più ha rivoluzionato la nostra vita sociale negli ultimi anni. Abbiamo completamente cambiato abitudini di comunicare da quando è presente sui nostri smartphone, e questo è un fatto. Per questo motivo rimane ad oggi una delle app più scaricate in assoluto, con sempre più utenti che decidono di utilizzarla. E non è un caso se chi lavora per WhatsApp è costantemente in cerca di nuove idee per offrire aggiornamenti e novità sempre più innovative.

Un po’ di privacy

Uno degli aggiornamenti che più è stato amato dagli utenti, e anche odiato a dire il vero, è quello che permette di togliere gli accessi. Ovvero di non far vedere agli altri quando accediamo sull’applicazione. Questa novità porta però anche delle limitazioni, in quanto così facendo anche noi non potremmo vedere gli accessi degli altri. Per non parlare del fatto che magari il nostro partner o qualcun altro vuole poter avere la possibilità di vederli i nostri accessi, per restare tranquillo. Bene, proprio per questo, ecco il trucco per entrare su WhatsApp senza che nessuno lo sappia anche lasciando gli accessi visibili e la connessione accesa.

Dati disattivati

Ci eravamo già occupati in passato di questo argomento, svelando un’altra tecnica interessante che prevede la disattivazione del Wi-Fi o della connessione. Lasciamo qui l’articolo per chi fosse interessato. Questo metodo presentava però delle limitazioni, in quanto appunto bisognava rimanere senza la possibilità di navigare. Oggi ne presentiamo un altro che, invece, non presenta questo problema. Infatti ecco il trucco per entrare su WhatsApp senza che nessuno lo sappia anche lasciando gli accessi visibili e la connessione accesa. Per utilizzare questa tecnica basterà andare sulle impostazioni generali del proprio smartphone, e cliccare sulla sezione relativa ai dati del cellulare. A questo punto dovremo cercare tra le app la nostra WhatsApp, e disattivare i dati solamente in relazione e quest’applicazione.

Così facendo, nonostante il telefono continuerà ad essere connesso alla rete mobile, WhatsApp sarà invece sconnesso. Potremo dunque entrare e leggere i messaggi arrivati, senza che nessuno veda il nostro ingresso. Ovviamente fino a che manterremo questa opzione non potremo rispondere, in quanto appunto l’applicazione non sarà connessa a internet. Una volta letto quello che ci interessava andiamo a riattivare i dati, ed ecco qua che il gioco è fatto. Ovviamente però non funzionerà se siamo attaccati a qualsiasi Wi-Fi, accertiamoci dunque di essere connessi solo alla nostra rete mobile. Ecco quindi svelato il trucco per entrare su WhatsApp senza che nessuno lo sappia anche lasciando gli accessi visibili e la connessione accesa.