È questa l’isola perfetta che unisce natura, sport, spiagge selvagge e mare cristallino da vivere in assoluta calma e autonomia

Da zero a mille: dal mare incontaminato ai 1018 metri del Monte Capanne. È l’isola d’Elba, l’isola perfetta che unisce natura, sport, spiagge selvagge e mare cristallino da vivere in assoluta calma e autonomia. Il grande vantaggio di questa meta, a poche decine di chilometri dalla costa toscana, è che permette di riappropriarsi del proprio tempo e spazio, in totale indipendenza. L’Elba, infatti, è abbastanza grande da permettere un ventaglio di attività sportive molto ampio. Ma, allo stesso tempo, le sue dimensioni consentono di avere tutto a portata di mano. Ecco perché è la destinazione ideale per chi ama muoversi all’aperto a stretto contatto con la natura.

Tutto a portata di mano

L’Elba è infatti un concentrato di mare e montagna, cultura e sport, buon cibo e relax. Gli appassionati di attività sportive non avranno che l’imbarazzo della scelta tra golf, vela, canoa, nuoto, bicicletta e mountain bike. Chi vuole fare trekking, invece, potrà testare le proprie gambe anche tra i numerosi percorsi che tracciano l’intera isola. Tra gli itinerari più emozionanti da non perdere, ad esempio, ci sono quelli sui Monti Perone e Capanne.

147 chilometri di costa

L’Isola d’Elba dispone di 147 chilometri di costa quasi interamente praticabili. I Sea-addicted possono scegliere tra oltre 200 spiagge adatte ad ogni esigenza, a seconda del vento che soffia o del fondale che si preferisce. Per le famiglie, infatti, esistono delle grandissime spiagge di sabbia facilmente accessibili, in cui passare una giornata sotto il segno del relax. I più temerari, che preferiscono soluzioni più selvagge, potranno andare alla ricerca di piccole e romantiche calette, fino alle esclusive baie del Parco Nazionale. Posti incontaminati, lontani dalle folle, raggiungibili solo a piedi, in bici o pagaiando via mare, come per la Baia di Vetrangoli.

Un’isola tutta da gustare

Sull’Isola d’Elba c’è una fortissima tradizione culinaria che soddisferà anche i palati più esigenti. Naturalmente a trionfare sulla tavola è il pesce. Dal baccalà alle seppie, in tutti i piatti c’è un riferimento al mare cristallino che circonda questo piccolo paradiso.

L’Isola d’Elba: l’isola perfetta che unisce natura, sport, spiagge selvagge e mare cristallino da vivere in assoluta calma e autonomia.

Approfondimento

Per chi vuole passare le vacanze in assoluta sicurezza è questa la destinazione da raggiungere a prezzi accessibili godendo di un mare cristallino.