Il trucco per carciofi croccanti non fritti: non sbagliare questo passaggio se vuoi una crosticina perfetta!

Il trucco per carciofi croccanti non fritti

Ti piacciono i carciofi croccanti ma non li vuoi friggere? Li preferisci light e poco unti ma non vuoi rinunciare alla crosticina? In effetti il trucco c’è per averli proprio così ed è facile da seguire. Vieni a scoprirlo.

I carciofi sono deliziosi in tutte le salse, ma croccanti diventano da urlo. Friggerli non è l’unico modo per averli gustosi. Ci sono ricette alternative, da preparare con facilità e rapidamente, come quella al forno. C’è un unico rischio, che non siano abbastanza morbidi dentro e che non abbiano una crosticina croccante al punto giusto. Ma rispettando alcuni passaggi, puoi avere un risultato perfetto.

Sbollentarli prima di impanarli

Se scegli la cottura al forno il rischio è che i carciofi rimangano un po’ crudi all’interno e non siano abbastanza morbidi. Per essere certo del risultato, sbollentali prima di impanarli. In questo modo acquisteranno morbidezza. Pulisci i carciofi eliminando le foglie dure e recupera anche i gambi, che sono buonissimi. Puoi farlo in 60 secondi se conosci la tecnica giusta.

Poi immergili in una ciotola di acqua e limone per evitare che anneriscano. Ora affetta i carciofi e poi lessali in acqua bollente salata per 4 minuti. A questo punto trasferiscili in una ciotola di acqua fredda per interrompere la cottura. Puoi aggiungere eventualmente del ghiaccio.

Il trucco per carciofi croccanti: non fare questo errore!

Una volta freddi, mettili a sgocciolare. È importante che i carciofi siano ben asciutti. È questo il passaggio importante se vuoi una bella crosticina dorata. Infatti, se i carciofi trattengono l’umidità all’interno, durante la cottura diventeranno mollicci e non si formerà la crosta croccante. Per averli belli asciutti, trasferiscili su un panno pulito o su della carta da cucina e tamponali bene. Quando tutta l’umidità sarà assorbita, potrai impanarli. È questo il trucco per carciofi croccanti.

Per una panatura particolarmente gustosa aggiungi al pangrattato una cucchiaiata di Parmigiano o di Pecorino, un ciuffetto di prezzemolo e delle foglioline di menta finemente tritati. Aggiusta di sale e di pepe e completa con un po’ di aglio tritato e un filo di olio EVO.

Passali nella semola

Per impanare i carciofi c’è un altro passaggio importante da rispettare: passare le fettine nella semola di grano duro o nella farina di riso prima di immergerle nell’uovo. La farina trattiene l’umidità e asciuga bene la verdura prima dell’impanatura. Poi tuffale nell’uovo sbattuto a cui avrai aggiunto un goccio di latte e un pizzico di sale, e infine nel pangrattato.

Ora disponile in una teglia larga rivestita di carta da forno. Non sovrapporle e lascia un po’ di spazio tra una fetta e l’altra, in modo che la doratura sia uniforme. Aggiungi un filo di olio EVO e inforna a 200° per 30 minuti o finché saranno ben dorate. A metà cottura capovolgi le fette per un risultato eccezionale.