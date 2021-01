Tutti quanti al giorno d’oggi utilizziamo WhatsApp per massaggiare con i nostri amici. Quanti di noi però effettivamente sanno chi visita il nostro profilo WhatsApp? Che sia per capire se siamo popolari oppure semplicemente se qualcuno che non ci piace ci segue, è in ogni caso importante sapere come fare. Ecco perché oggi scopriremo il trucco infallibile per capire chi visita il nostro profilo WhatsApp.

Chi ci scrive

Come chiunque utilizzi WhatsApp sa non è possibile ricevere delle notifiche ogni qualvolta il nostro profilo viene visualizzato da qualcuno. Questa funzione, spesso attiva sui maggiori social network, non è presente, infatti, sulla piattaforma.

Uno dei rimedi più utilizzati è quello di buttare ogni tanto l’occhio sulle chat delle persone che pensiamo possano visitare il nostro profilo. Basterà stare attenti al fatto che questi stiano o meno scrivendo verso di noi per capire se stanno visualizzando il nostro profilo. Esiste, però, un altro modo per capire se qualcuno ha guardato il nostro profilo tanto facile quanto intuitivo. Scopriamo subito quale.

Attenzione allo stato

Per scoprire chi ci segue su WhatsApp basterà utilizzare la funzione di stato ormai presente sulla piattaforma del cellulare. Questa ci permette di condividere delle foto o delle scritte come stato per far sapere ai nostri contatti come stiamo in un dato momento.

Una volta fatto questo sarà estremamente facile capire chi ci sta seguendo sulla piattaforma. Basterà, infatti, entrare di nuovo sullo stato e cliccare sull’icona a forma di occhio. Sarà così possibile sapere chi segue il nostro stato e capire quindi chi è interessato al nostro profilo.

Un consiglio per appassionati è quello di stare attenti a quel che c’è scritto vicino al nome della persona che ha visitato il nostro profilo. Sarà possibile, infatti, vedere gli orari in cui una data persona è entrata a guardare il nostro stato online.

Detto questo, abbiamo capito il trucco infallibile per capire chi visita il nostro profilo WhatsApp. Se si è interessati ad altri trucchi con il cellulare non basterà fare altro che cliccare questo link. Si sarà reindirizzati ad un articolo che spiega come fare in modo che la batteria del telefono si scarichi meno in fretta.