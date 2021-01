Non serve sempre avere una bilancia a portata di mano per capire di aver preso qualche chilo. Ci sono periodi in cui ci si lascia un po’ andare. Per un motivo o per un altro ci concediamo qualche dolcetto o qualche grammo di pasta in più. Uscendo perciò dal range di calorie che di solito assimiliamo può succedere di salire un po’ di peso.

Per chi fa di solito molta attenzione alla linea e tende a non perdere mai il controllo, questa condizione può diventare molto fastidiosa.

È importante sapere che riacquistando un po’ di forza di volontà e ricominciando a fare attenzione a ciò che mangiamo possiamo risolvere la situazione senza problemi.

Gli indumenti da evitare

Per rimettersi in forma è sempre bene farsi seguire da un nutrizionista e da un personal trainer.

Mentre cerchiamo di tornare al nostro peso originale però passerà probabilmente qualche giorno in cui non ci sentiremo totalmente a nostro agio. Soprattutto con i vestiti che abbiamo sempre indossato.

Tenderemo probabilmente a lasciare nell’armadio per qualche giorno i nostri jeans stretti o qualche maglietta molto attillata.

La nostra scelta ricadrà quindi su indumenti più larghi che impediscano a chiunque di accorgersi dei nostri chiletti in più.

Vediamo quindi quale potrebbe essere l’accostamento perfetto per nascondere i chili di troppo con eleganza.

Un look che non muore mai

Un look che non muore mai utilizzato da moltissime donne è proprio l’accostamento del maglione largo e lungo sopra un bel paio di calze.

Il maglione largo essendo anche lungo fino almeno a metà coscia andrà a nascondere i punti in cui noi donne tendiamo ad ingrassare.

Stiamo parlando della porzione bassa della pancia e della prima parte delle cosce.

Utilizzare questo tipo di indumento ci consentirà di sentirci sempre a nostro agio.

Le calze sotto al maglione possono essere nere velate o nere più scure.

Inoltre per dare un tocco in più al nostro look possiamo indossare una camicetta sotto al maglione. Questo per rendere ancora più elegante questo accostamento.

Infine come molte sanno bene per slanciare la figura occorrono delle scarpe col tacco.

Che siano stivaletti o scarpe che arrivano alla caviglia poco cambia.

Tornare in forma si può basta avere la giusta forza di volontà. Nel frattempo però seguendo questi consigli nessuno farà caso al nostro piccolo cambiamento.

Ecco perciò svelato l’accostamento perfetto per nascondere i chili di troppo con eleganza.