A tutti quanti è capitato di notare che più passa il tempo meno i cellulari tendono a rimanere carichi per lunghi periodi. Molti sono convinti che sia una naturale conseguenza dell’invecchiamento dei telefoni, ma in realtà non è cosi.

In questo articolo verrà spiegato perché questo succede e come evitare che il cellulare si scarichi sempre più in fretta seguendo questo consiglio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Perché le batterie dei telefoni tendono ad invecchiare

L’obsolescenza programmata è il processo tramite cui i produttori di telefoni fanno sì che la batteria del telefono invecchi precocemente. E ciò tramite l’installazione di aggiornamenti sul telefono. Attraverso questo escamotage, infatti, si impartisce, in un certo senso, una sorta di “comando” al cellulare di spegnersi automaticamente o di consumare più energia. Il consumatore si convincerà, così, che il proprio telefono non è più al passo con i tempi. Ovviamente ciò lo indurrà ad acquistarne uno nuovo.

Con questa pratica le aziende produttrici lanciano sul mercato costantemente nuovi prodotti, quasi ogni anno, così da mantenere alto il numero delle vendite. Tale pratica, fattivamente illegale, è stata condannata dalla autorità italiane nel 2018. In particolare in due casi legali intentati nei confronti di Samsung e Apple.

Nel dettaglio, l’azienda americana si è vista costretta a segnalare le problematiche create dagli aggiornamenti dei propri telefoni. Non solo, anche a consentire il ripristino di versioni precedenti. In ogni caso non si è imposta un’eliminazione definitiva della cattiva pratica.

Come evitare che il cellulare si scarichi sempre più in fretta seguendo questo consiglio

È ormai assodato che l’invecchiamento della batteria sia collegata agli aggiornamenti che vengono periodicamente installati sul telefono dai produttori.

Prima di installare gli stessi è importante leggere quali sono i miglioramenti apportati dalle ultime versioni. È consigliabile evitare gli aggiornamenti che apportino solamente miglioramenti alle performance del cellulare. Tali miglioramenti saranno, infatti, controbilanciati da una minor durata della batteria e da problemi tecnici collegati.

Al contrario arriverà il momento in cui si dovrà aggiornare il telefono per accedere a delle funzioni fondamentali. È il caso, ad esempio, di aggiornamenti di WhatsApp. In ogni caso, è importante ricordarsi che nel caso di problemi basterà ripristinare la precedente versione del sistema dal menu dedicato nelle impostazioni del telefono.