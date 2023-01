Il trucco geniale per non stirare lenzuola e camicie. In 2 secondi niente più pieghe

Il trucco geniale per non stirare lenzuola e camicie - proiezionidiborsa.it

Ti suggeriamo 1 trucco furbissimo che ti consentirà di sistemare le lenzuola e le camicie stropicciate senza usare il ferro da stiro.

Ci vuole molto tempo per stirare le lenzuola o le camicie. Inoltre, è anche molto noioso noioso. Non sorprende che in pochi cerchino delle alternative per evitare di usare il ferro da stiro. Per fortuna, se seguirai il consiglio che ti stiamo per suggerire potrai usarlo molto più raramente del solito.

Il trucco geniale per non stirare lenzuola e camicie: bastano pochi semplici passaggi, provalo anche tu!

Come dare un aspetto ugualmente ordinato alle tue lenzuola oppure alle tue camicie? Semplice! Ricorri a questo trucco geniale per non stirare lenzuola e camicie.

Prima di tutto, sappi che richiede semplicemente l’utilizzo di una semplice miscela di acqua e ammorbidente per bucato.

Il procedimento per rassettare lenzuola e camicie in un battito di ciglia

Lava le lenzuola e falle asciugare come faresti sempre. Quindi sistemale sul letto e travasa la miscela di acqua e ammorbidente all’interno di uno spruzzino. Vaporizzane un po’ sulle lenzuola o sulle camicie che non vuoi stirare e distribuiscilo.

Ecco che il tessuto si ammorbidirà senza bagnarsi eccessivamente. Inoltre, non presenterà più neanche l’ombra di una piega. Sarà un gioco da ragazzi e permetterà di risparmiare tanto tempo prezioso.

Consiglio bonus: usa la funzione antipiega dell’asciugatrice o altri 2 furbi trucchi alternativi

Anche se esistono dei trucchi della nonna per avere un bucato asciutto in pochi minuti, sempre più persone si stanno munendo di una ben più comoda asciugatrice. Se ne hai una in casa cerca di capire se abbia la funzione antipiega. In quel caso, ti basterà attivarla per non dover stirare i panni o le lenzuola che metti al suo interno.

Altrimenti, prova un semplice trucco diventato virale su Internet. Prendi tre cubetti di ghiaccio e mettili nell’asciugatrice assieme ai capi di abbigliamento. Quindi aziona un ciclo di asciugatura per 10-15 minuti. Al suo termine otterrai dei panni senza pieghe, proprio come se fossero stati appena stirati.

Se non hai a disposizione dei cubetti di ghiaccio e non vuoi perdere tempo a prepararli, al loro posto usa un asciugamano umido e avvia un programma dalla durata di circa 5 minuti. Così facendo, potrai evitare di usare il ferro da stiro quando proprio non hai voglia di stirare.

Per quanto riguarda le lenzuola, ti consigliamo anche di piegarle correttamente dopo averle lavate. Questo è un altro modo per evitare di usare il ferro da stiro.