Bucato asciutto in un lampo e zero umidità con 1 trucco geniale che non richiede l’asciugatrice

Che noia far asciugare il bucato in inverno! Per fortuna è possibile ridurre i tempi di attesa grazie ad un semplice lenzuolo asciutto. Come? Non resta che scoprirlo grazie a questa breve e semplice guida.

La pioggia e le basse temperature tipiche dell’inverno rendono piuttosto difficile asciugare il bucato. Pertanto molte persone decidono di mettere lo stendino in casa e vicino ad un calorifero.

Ciò causa tuttavia l’aumento dell’umidità dell’ambiente. A lungo andare questa potrebbe danneggiare irreparabilmente la casa e contribuire alla formazione di muffe. Chi ci ha avuto a che fare sa bene quanto siano difficili da rimuovere!

Una possibile soluzione a questo problema è munirsi di un’asciugatrice. Si tratta di un elettrodomestico sempre più presente nelle case degli italiani. Alcune persone potrebbero però non volerla acquistare o dover asciugare dei panni che non possono essere messi al suo interno senza danneggiarli.

Fortunatamente esiste un semplice trucco della nonna che permette di ottenere un bucato asciutto in un lampo anche senza asciugatrice. Serviranno un semplice lenzuolo, uno stendipanni e un calorifero. Seguendo il procedimento che spiegheremo si otterranno panni asciutti in pochissimo tempo. Oltre a ciò, si eviterà l’accumulo di umidità.

Il trucco del lenzuolo

Il primo passo è portare lo stendino con il bucato in casa e collocarlo davanti ad un termosifone. In seguito non resta che prendere un semplice lenzuolo asciutto e avvolgerlo attorno ai panni da asciugare. Un lembo della stoffa deve essere bloccato dietro al calorifero.

In questo modo si permetterà al bucato di asciugarsi in poco tempo e senza rendere eccessivamente umido l’ambiente casalingo. Due piccioni con una fava!

Bucato asciutto in un lampo, ecco come velocizzare ancora di più il processo

Prima di applicare il trucco appena spiegato, è importante accertarsi che i panni non siano completamente zuppi. Si raccomanda inoltre di strizzarli con cura prima di portarli all’interno dell’abitazione.

Inoltre, per ridurre ulteriormente l’umidità e asciugare il bucato ancora più velocemente, potrebbe essere utile collocare un deumidificatore acceso vicino allo stendipanni.

3 utili consigli per asciugare i panni in casa senza asciugatrice ed evitare che puzzino