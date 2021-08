Siamo in piena estate e ci meritiamo davvero una bella vacanza. Vorremmo partire tranquilli, ma c’è un pensiero che non se ne vuole andare. Sappiamo, infatti, che in questo periodo purtroppo i ladri di appartamenti si svegliano. Sapendo che le persone partono per un viaggio e staranno fuori per dei giorni.

Questo vuol dire lasciare la casa vuota e non custodita. Non c’è, quindi, momento migliore per agire per questi criminali. E noi abbiamo il pensiero di tornare a casa e trovarci brutte sorprese.

Ma il trucco geniale per nascondere piccoli oggetti e gioielli in casa quando partiamo ci farà stare molto più tranquilli.

Cosa dobbiamo mettere via

Il metodo che sveleremo è perfetto per tesori di piccole dimensioni. Si può trattare di bigiotteria o di orologi. Ma è perfetto anche per i contanti.

La cosa bella è che non è un unico luogo o oggetto dove nascondere ciò che vogliamo. Ma possiamo creare più nascondigli.

Le caratteristiche fondamentali che lo rendono un posto perfetto sono varie. Sicuramente, è difficile immaginare che si sia nascosto qualcosa lì dentro. Inoltre, maschera i suoni e la percezione del tatto. Quindi, camuffare perfettamente ciò che vi è nascosto.

Vediamo di che si tratta nelle prossime righe.

Il trucco geniale per nascondere piccoli oggetti e gioielli in casa quando partiamo

Quando si va in vacanza, non possiamo portarci certo tutta la casa. Ma non sarà un problema con questa soluzione impensabile.

Ciò che useremo per nascondere i nostri piccoli tesori sono dei semplici calzini. Ma con un particolare che li rende il nascondiglio perfetto.

Dobbiamo mettere l’oggetto che abbiamo scelto dentro un calzino. Poi poggiare il calzino sopra un altro e piagarli su se stessi. In questo modo otterremo la forma di una palla. Facciamo la stessa cosa con tutti gli altri calzini. Mettiamo nel cassetto prima quelli pieni e poi quelli vuoti.

Se malauguratamente dovesse entrare un malintenzionato e prendesse i calzini piegati in questo modo non sentirebbe niente di quello che c’è dentro. Neanche se li scuotesse o li lanciasse a terra. Nascondendo le forme, attutendo il senso del tatto e dei rumori sono il nascondiglio perfetto.