Quello dell’intestino pigro è un disturbo di cui soffrono tantissime persone ogni giorno. Si tratta di un rallentamento del transito intestinale che provoca diversi squilibri al nostro organismo. Può essere causato da diversi fattori: in primis abbiamo uno stile di vita scorretto. La sedentarietà, la scarsa attività fisica e anche un’alimentazione scorretta possono provocare questa sindrome.

Anche altri fattori come stress, abuso di alcuni farmaci o interventi chirurgici possono causare questo disturbo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione perché questi sintomi diffusi possono indicare che soffriamo di intestino pigro

L’intestino pigro è un disturbo che, se non curato, può causare notevoli fastidi fino a rendere la nostra vita quotidiana un vero e proprio incubo. I sintomi dell’intestino pigro sono diffusissimi, per questo non molti sanno di soffrirne. E allora ecco che dobbiamo fare attenzione perché questi sintomi diffusi possono indicare che soffriamo di intestino pigro. Andiamo a capire quali potrebbero essere:

crampi addominali;

gonfiore addominale;

sensazione di nausea e di vomito;

meteorismo;

difficoltà di evacuazione;

sensazione di incompleto svuotamento

Se si hanno almeno 3 di questi sintomi è opportuno rivolgersi al nostro medico di fiducia che procederà ad un’anamnesi completa ed eventualmente ad una diagnosi. Per parlare effettivamente di intestino pigro, però, oltre ai sintomi sopra citati, dovrebbero comparire altri sintomi più specifici quali:

frequenza di evacuazione ridotta;

feci di scarso volume ed eccessivamente disidratate;

evacuazione dolorosa;

sforzo eccessivo durante l’evacuazione;

necessità di clisteri o lassativi

Se compaiono uno o più di questi ulteriori sintomi il medico può effettivamente parlare di intestino pigro e procedere ad una terapia. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, i problemi dovuti all’intestino pigro si risolvono cambiando drasticamente stile di vita.

Attività fisica, anche moderata, una sana alimentazione con un corretto apporto di fibre sono tra gli elementi chiave per dire addio a questo fastidiosissimo problema. In casi più gravi si può procedere all’utilizzo di integratori specifici, fermenti lattici e probiotici, o alcuni tipi di lassativi.

Approfondimento

I motivi per cui si dice che l’intestino sia il nostro secondo cervello