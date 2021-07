Molti di noi sono nel pieno delle ferie, nel pieno della partenza. Dopo un anno faticoso e pieno di restrizioni, ci vuole proprio una bella vacanza.

Chi si trasferisce nella seconda casa al mare o in montagna e chi parte per nuove destinazioni.

In ogni caso, dobbiamo chiudere casa con tutto quello che comporta. Tirare giù le serrande, chiudere luci, acqua e gas e non dimenticarci qualche oggetto necessario per il viaggio.

Ma avremo brutte sorprese in casa se non facciamo questo prima di partire in vacanza.

Conseguenze

Prima di svelare cosa è fondamentale ricordarci prima di chiudere la porta di casa, ecco un possibile scenario di rientro. Siamo tornati ben riposati dalla vacanza ma stanchi per il viaggio.

Una volta entrati in casa, ci accorgiamo che qualcosa proprio non va.

Potrebbe esserci un odore molto forte e insopportabile.

In base alla fonte del problema, potremmo anche trovarci degli ospiti sgraditi. Come, ad esempio, formiche o peggio anche scarafaggi. Anche se per questi ultimi abbiamo trovato una soluzione in questo articolo.

Insomma, ci si può presentare uno scenario raccapricciante. Così, appena tornati, dovremmo rimetterci subito al lavoro per sistemare le cose. Ma qual è stata la dimenticanza che ha portato a tutto questo?

Brutte sorprese in casa se non facciamo questo prima di partire in vacanza

Nella lista di cose da fare, quando chiudiamo la casa, dobbiamo assolutamente inserire queste cose.

Le prime due sono più scontate, infatti, capita meno spesso di dimenticarle.

Svuotare il frigo, questo viene quasi spontaneo. Anche perché, magari, sono poche le cose che si conservano oltre la nostra vacanza. E quindi, tendiamo a buttare preventivamente i prodotti.

Buttare tutta la spazzatura che abbiamo in casa. Se rimanessero dei rifiuti in casa, soprattutto alimentari, con il caldo sarebbe davvero la fine. Cattivo odore e insetti potrebbero invadere la casa. L’ultima cosa sono in molti a dimenticarla. Bisogna svuotare anche il freezer. Magari non lo facciamo perché sappiamo che le cose congelate non scadono al contrario dei i prodotti del frigo. Ma se malauguratamente dovesse saltare la corrente mentre siamo via, sarebbe un guaio.

Di solito, in frigo teniamo carne e pesce. Questi prodotti, se vanno a male, possono impregnare il freezer di un odore fortissimo. E ci vorrebbe davvero tanto tempo e fatica per eliminarlo.

Perciò, ricordiamo sempre che, prima di partire, dobbiamo buttare tutta la spazzatura e svuotare il frigo ma soprattutto il freezer.