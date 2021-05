Il basilico è una delle piante più comuni nelle case ed è anche piuttosto semplice da coltivare. Si tratta certamente di un’erba utilissima da avere sempre a disposizione, soprattutto per condire i nostri piatti velocemente e quando vogliamo. Ma dobbiamo essere consapevoli del modo più giusto per prendercene cura. Infatti, è vero che il basilico è facile da coltivare, ma bisogna conoscere dei trucchi e dei piccoli segreti per farlo crescere al meglio. E oggi ne vogliamo svelare uno forse poco noto che potrà davvero aiutarci. Perciò, ecco il trucco geniale che pochissimi conoscono per far crescere la nostra piantina di basilico in modo rigoglioso e perfetto.

Come prendersi cura del proprio basilico per farlo crescere forte e rigoglioso

Coltivare il basilico in casa non è un’impresa impossibile in modo assoluto. Anzi, si tratta di un’operazione piuttosto semplice che, dopo qualche tempo, diventerà quasi un’abitudine. Quindi, diciamo che entrerà a far parte della nostra routine. C’è anche da dire, però, che bisogna conoscere tutti i segreti per far sì che la nostra erba aromatica cresca in maniera perfetta. E oggi vogliamo svelare il trucco geniale che pochissimi conoscono per far crescere la nostra piantina di basilico in modo rigoglioso e perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il segreto consiste nel tagliare il basilico nel momento giusto

C’è un segreto che ci aiuterà a rendere la nostra pianta davvero unica e rigogliosa. In parole povere, per far sì che il nostro basilico cresca alla perfezione non dovremmo lasciare che fiorisca. Quando ciò accade, infatti, dovremmo affrettarci a tagliare via il fiore. Il fatto che questa pianta fiorisca è più che normale. Ogni stelo di basilico che sta crescendo bene fa i fiori. Ma appena quelle piccole spighe bianche si presentano alla nostra vista, dovremo reciderle. In questo modo, la nostra pianta crescerà sempre più rigogliosa e con foglie ancora più verdi e resistenti.

Approfondimento

Svelata finalmente la strabiliante ragione per cui tutti da oggi spargeranno del basilico sulla loro doccia e sul loro WC