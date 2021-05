I piselli sono un ortaggio dal gusto unico e delicato, ricchi di proprietà benefiche per l’organismo.

Inoltre, se cucinati a dovere, riescono a trasformare qualsiasi piatto in una vera e propria delizia che verrà apprezzata da tutti.

Anche i bambini ameranno gli abbinamenti fatti con questo ortaggio per via del suo sapore dolce.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di una ricetta semplice ed estiva con protagonisti i piselli (consultare qui).

Oggi, si andrà a spiegare al Lettore come portare in tavola un piatto unico delizioso utilizzando pochissimi ingredienti, spesso presenti in casa.

Si tratterà della vellutata di piselli con pancetta croccante, una vera delizia per il palato che soddisferà tutti.

Il gusto unico della pancetta croccante unito a quello dei piselli sarà davvero un mix perfetto.

Bastano pochi ingredienti per portare in tavola un piatto delizioso e veloce da preparare che metterà tutti d’accordo.

Ingredienti per 4 persone

a) 600 grammi di piselli freschi;

b) 1 patata;

d) 1 cipolla;

e) 600 ml di brodo vegetale;

f) 6 fette di pancetta;

g) olio evo, quanto basta;

h) menta, un rametto;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Preparazione

Prima di iniziare con la preparazione sarà necessario lavare gli ortaggi.

In seguito, prendere la cipolla e tagliarla a strisce sottili e fare la medesima cosa con la patata, ma a cubetti. Versare dell’olio evo in una pentola dai bordi alti e scaldare la cipolla per circa cinque minuti aggiungendo un pizzico di sale.

In seguito alla cipolla unire i piselli e la patata a cubetti insaporendo il tutto con sale e pepe prima di aggiungere il brodo. Cuocere per circa una ventina di minuti fino a quando le verdure non appariranno morbide. A questo punto, se si vuole, si potrà aggiungere qualche foglia di menta al composto. Inserire tutto in un frullatore e procedere fino a quando non si sarà ottenuta una crema.

Nel caso in cui fosse necessario per una consistenza più cremosa si consiglia di aggiungere altra acqua o brodo. Aggiungere ancora sale e pepe, se si ritiene opportuno.

Prendere le fette di pancetta e tagliare ognuna in quattro pezzi da cuocere per pochi minuti in una padella antiaderente. Una volta croccante aggiungerla alla vellutata di piselli e servire caldo. Ecco perché bastano pochi ingredienti per portare in tavola un piatto delizioso e veloce da preparare che metterà tutti d’accordo.