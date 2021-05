Le pareti di casa ogni tot di anni hanno bisogno di una riverniciata. Alcuni scelgono lo stesso colore, altri invece decidono di cambiarlo e giocare, quindi, con nuove tonalità. La casa ridipinta assume veramente un’altra faccia. Il bianco acceso, brillante e pieno di vita salta subito all’occhio, rispetto al bianco ingiallito.

Assieme a questo bisogna anche aggiungere che il muro si sporca e si segna. Ma questa cattiva abitudine diffusa in molte case è la ragione dei muri sporchi e segnati. Infatti se ci allontaniamo da questa brutta abitudine, i nostri muri saranno molto più belli. E forse non sarà necessario ridipingerli troppo spesso. Ma di cosa stiamo parlando?

Cosa bisogna cercare di evitare

Questa cattiva abitudine diffusa in tutte le case è la ragione dei muri sporchi e segnati, dobbiamo quindi cercare di evitarla. Se si ha il tavolo della sala da pranzo vicino ad una parete spesso e volentieri questa avrà dei bellissimi segni. La colpa è delle sedie che, tirate avanti e indietro sbadatamente, vanno a picchiare contro il muro macchiandolo. Il gesto di per sé sembra quasi nulla, ma in realtà, se fatto ad agio, evita le macchie sul muro. Per evitare che questo si macchi, si possono applicare delle strisce di gomma sulla parte posteriore della sedia.

C’è anche altro

Un’altra abitudine che macchia le pareti riguarda i mobili attaccati al muro, tra questi è incluso anche il divano. Questi andranno a segnare il muro se attaccati. Quindi si consiglia sempre di tenerli staccati dal muro e anche qui di usare delle strisce in feltro o gomma che evitano la macchia sul muro.

Se si mettono in atto tutte queste piccole accortezze, il muro sarà salvo da segni e macchie veramente evitabili. Perché alla fine questi tipi di segni sono del tutto prevedibili, basta solo ragionare un pochino e prevenire.

Approfondimento

