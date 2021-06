Mantenere pulito il giardino e abbellirlo con bellissime fioriture non è impossibile. Basta semplicemente puntare sulle piante giuste e a questa categoria appartiene il Mazus. Questa pianta oltre ad avere bellissimi fiori color malva quasi maculati fornisce una grande mano nella pulizia del giardino. Questa meravigliosa pianta regala fiori stupendi 6 mesi all’anno ed elimina le erbacce che crescono selvagge. Per coltivarla bastano poche e semplici regole d’oro.

Le caratteristiche del Mazus e i segreti nella sua coltivazione

Il Mazus reptans cresce in giardini rocciosi e suoli umidi. Molti lo utilizzano come pianta da bordura e altri coltivano questa pianta anche in vaso. Le foglie sono leggermente appuntite e dentate e i fiori sono di uno straordinario colore violetto e a macchie nella parte centrale. Proprio in questa zona il fiore è bianco con piccoli punti neri. La forma dei fiori è a calice e semi e frutti sono piccolissimi.

La pianta resiste sia al freddo che al caldo e alle giuste temperature miti fiorisce per tutta la primavera e l’estate. La pianta predilige un terreno umido e argilloso, a differenza di molte altre piante. Suggeriamo d’irrigarla abbondantemente durante i mesi caldi mentre in inverno e autunno alla pianta basterà la sola acqua piovana. Concimare la pianta in primavera con un prodotto granulare a rilascio lento.

Questa pianta oltre che bella tiene anche lontane le erbe infestanti. Molti scelgono infatti questa specie come diserbante naturale. In questi casi meglio puntare sulla semina invece che trapiantare giovani piantine. La semina di questa piantina terrà lontane le erbe infestanti e abbellirà piccoli spazi verdi.

Non bisogna dare alla pianta chissà quali cure, eccetto qualche potatura per mantenere ordinati i rami e favorire la fioritura. La pianta è inoltre quasi inattaccabile da insetti e parassiti e non ha bisogno di trattamenti chimici. Invece per riprodurre la pianta suggeriamo la lettura di questa precedente guida di coltivazione.