Curare il proprio orto è senza dubbio una delle attività più in grado di regalare soddisfazioni. Non c’è niente di meglio, infatti, che poter osservare giorno dopo giorno i risultati ottenuti grazie al duro lavoro. Del resto, chiunque abbia la fortuna di avere uno spazio esterno, balcone o giardino che sia, fa sempre bene a decidere di decorarlo grazie al fantastico aiuto delle piante. A questo proposito, tra poco scopriremo un segreto che forse in pochi conoscono che riguarda una delle piante più amate dagli italiani. Infatti, ecco come intensificare il colore delle ortensie trasformandole di un bianco candido e splendente che illuminerà tutto il vicinato.

Il colore desiderato

Anche se per molti potrà sembrare incredibile, effettivamente con alcune specie è possibile modificare il colore dei fiori. In particolare, con l’ortensia, pianta bellissima e dai lineamenti eleganti, che raramente manca sui nostri balconi. Non a caso poco tempo fa ci eravamo occupati di questo fenomeno, svelando come far diventare l’ortensia di un blu mare profondo e intenso. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire. Oggi continuiamo a parlare di questo argomento, svelando un’altra tecnica altrettanto interessante.

Ecco come intensificare il colore delle ortensie trasformandole di un bianco candido e splendente che illuminerà tutto il vicinato

Non tutti forse lo sanno, ma alterando il pH del terreno dove cresce l’ortensia, si modificheranno i colori dei fiori di questa pianta. Conoscendo dunque come fare sarà possibile cambiarne l’aspetto o, come nel caso che andremo a vedere, aumentare l’intensità del colore già presente. Nel caso avessimo un’ortensia bianca, che presenta delle sfumature opache che non ci convincono, consigliamo di fare come segue.

Ovvero inserire, all’interno del terriccio, un concime di fosforo e azoto. Queste due componenti infatti agiranno sul pH del terreno incrementandone il valore. Di conseguenza il bianco dell’ortensia apparirà non solo meno opaco, ma anche più candido e brillante. Così da poter far morire d’invidia i vicini, e donare a tutto lo spazio esterno una luce completamente nuova. Il tutto reso possibile grazie alla nostra ortensia dal bianco smagliante.