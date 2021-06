Stiamo cercando un ingrediente speciale per esaltare il gusto dei formaggi? Siamo stanchi delle classiche confetture di frutta e del miele? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo l’incredibile ricetta per preparare un condimento al sapore di lavanda. E se vogliamo dare un gusto unico ai nostri formaggi dobbiamo assolutamente provare questa dolcissima e profumatissima gelatina a base di fiori.

Gli ingredienti per la gelatina alla lavanda

Per preparare un barattolino di gelatina alla lavanda ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 250 ml di succo di mela senza zucchero;

b) 10 grammi di fiori di lavanda;

c) mezzo etto di zucchero non raffinato;

d) 10 grammi di gelatina alimentare (i vegani possono sostituirla con la stessa quantità di agar agar).

Ora che abbiamo tutto l’occorrente prendiamoci 40 minuti di tempo e prepariamo la nostra salsa speciale.

Se vogliamo dare un gusto unico ai nostri formaggi dobbiamo assolutamente provare questa dolcissima e profumatissima gelatina a base di fiori: come prepararla

Iniziamo facendo ammorbidire la gelatina (o l’agar agar) in una ciotola con acqua fredda. Bastano soltanto 10 minuti.

Nel frattempo riscaldiamo per qualche minuto il succo di mela in un pentolino e aggiungiamo i fiori di lavanda. Lasciamo in infusione per mezz’ora e poi filtriamo il composto con un colino a maglie strette.

A questo punto prendiamo una pentola abbastanza alta e mettiamo sul fuoco la gelatina, il succo e lo zucchero. Mescoliamo durante la cottura fino a omogeneizzare il tutto e prima che si raffreddi completamente mettiamo in un barattolo. La nostra gelatina di lavanda è pronta.

Se vogliamo dare un gusto e un profumo più forti possiamo mettere nel barattolo anche qualche fiore intero. Mai, infine, girare il barattolo. La gelatina si attaccherebbe al tappo una volta solidificata.

La gelatina alla lavanda si abbina perfettamente ai formaggi stagionati, ai semi-stagionati e agli erborinati. E se la apriamo per qualche minuto prima di servirla darà un odore inconfondibile alle nostre cucine.

La lavanda non è l’unico fiore con cui possiamo preparare delle salse per i formaggi. Una valida alternativa dal gusto altrettanto unico è il miele di rododendro.