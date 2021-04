La grande tradizione della cucina italiana è riconosciuta in tutto il Mondo.

È da sempre una cucina semplice, realizzata con i prodotti donati dalla terra e soprattutto dal mare.

Ma una ricetta che veramente poche persone conoscono, è la pasta con i sassi di mare, inventata a Castellammare di Stabia.

Un piatto ideato da chi non aveva una grande disponibilità economica, ma non poteva rinunciare a un piatto dal sapore e profumi di mare.

Anche alcuni pescatori, tornati da estenuanti battute di pesca, nel caso in cui non avevano avuto successo, tornavano con i sassi di mare per insaporire i loro piatti.

Per cucinare la pasta con i sassi di mare, un piatto dall’idea assurda ma con un segreto incredibili, sono necessarie poche e semplici cose.

Ingredienti

a) 200 grammi di pasta, preferibilmente linguine;

b) 4/5 pietre colorate di mare, di dimensioni e colori variabili;

c) vongole (facoltative);

d) aglio;

e) un ciuffetto di prezzemolo;

f) pomodorini datterino;

g) pepe;

h) un goccio di vino bianco;

i) olio extra-vergine.

Procedimento

Ecco come cucinare la pasta con i sassi di mare, un piatto dall’idea assurda ma con un segreto incredibile.

Le pietre raccolte in riva al mare vanno lavate e messe da parte.

In una padella versare due cucchiai d’olio e far rosolare uno spicchio d’aglio.

Aggiungere i sassi, lasciando sprigionare tutti i suoi sapori e odori marini, spruzzare un po’ di vino bianco e lasciare evaporare per qualche minuto.

Unire i pomodorini tagliati, e qualche cucchiaio di acqua di mare filtrata con un ciuffetto di prezzemolo.

Nel frattempo cuocere la pasta, preferibilmente linguine, e quando raggiunge una cottura al dente, scolarla e ripassarla nel sugo.

Si possono inserire anche vongole per dare ancor più sapore.

Una volta pronta, rimuovere i sassi, e amalgamare bene il tutto.

Può sembrare uno scherzo, ma è pura realtà, una ricetta insolita ma del tutto unica, così come il suo sapore.