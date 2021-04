In questo articolo descriveremo come si possa realizzare uno sgabello di design a partire da un tagliere in legno.

Se abbiamo dei taglieri rustici a forma di fetta di tronco che utilizziamo di rado, è arrivato il loro momento!

Vi spieghiamo come realizzare degli straordinari sgabelli country in pochi minuti con un tagliere in legno.

Come realizzare degli straordinari sgabelli country in pochi minuti con un tagliere in legno

Materiale occorrente:

una fetta di tronco utilizzata come tagliere;

tre gambe a forcina in ferro nero. Solitamente questo tipo di ferramenta si trova nei negozi di fai-da-te o di bricolage e il costo è intorno ai 25 euro. Naturalmente è sempre possibile cercare online, trovando anche ottimi prezzi;

dodici viti autofilettanti di lunghezza inferiore allo spessore del tagliere.

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Basta avvitare le viti autofilettanti con un avvitatore o a mano attraverso i buchi predisposti nelle gambe. Le gambe a forcina solitamente sono già fornite di piastre di fissaggio. La vite va puntata nel foro delle piastre di fissaggio e fatta pian piano entrare attraverso la fetta di tronco.

A questo punto abbiamo finito, lo sgabello in stile country è pronto.

Naturalmente può essere utilizzato anche come tavolino a lato del divano per riporvi delle riviste.

Se si ama lo stile nordico si possono utilizzare anche dei velli di pecora sintetici da poggiare sopra i nuovi sgabelli. L’atmosfera sarà subito rustica e accogliente.

Le fette di tronco sono disponibili anche in formato più piccolo e con diametro più ridotto direttamente online o nei negozi di hobbistica. Questi piccoli tronchi possono essere utilizzati come sottobicchieri e abbinati ai nostri sgabelli per una tavola in stile country.

La scelta della tovaglia ricadrà su un runner in juta color naturale. Il centrotavola potrà essere costituito da un cestino colmo di rosette di radicchio rosa di Gorizia intervallato con ramoscelli di rosmarino.

Ecco come realizzare degli straordinari sgabelli country in pochi minuti con un tagliere in legno: un’idea speciale per un arredo country