Togliere l’odore di pipì del gatto. Cos’è più efficace bicarbonato o candeggina? Attenzione però!

A volte i gatti fanno la pipì proprio dove non vorremmo. Vediamo come eliminare questo forte odore confrontando due prodotti.

In Italia una famiglia su due in casa ha un cane, di meno statisticamente i gatti. Eppure sono quelli che forse richiedono una quantità di attenzione minore. Sono infatti animali più indipendenti. Da non trascurare tuttavia con un regalo ogni tanto!

Tra le esigenze del gatto, come anche del cane, c’è quella di fare la pipì. Il cane attende la sua passeggiata mattutina e serale per poterla fare. Quando vuol fare la pipì cerca dell’erba o comunque una zona che gli ricordi la natura.

Quando il gatto fa pipì troppo spesso

Il gatto domestico invece preferisce fare la pipì nella lettiera, quando non esce. Fatto sta che queste creature hanno una pipì da un odore molto forte. Per questo motivo nelle lettiere ci sono materiali che permettono di assorbire la pipì del gatto. Qualche volta notiamo che il nostro gatto la fa abbastanza spesso. Ciò succede soprattutto quando attraversa dei periodi di ansia, come capita a noi.

Ma potrebbe anche darsi che si tratti di qualche infezione a livello renale. Per questo motivo, se si notasse che il gatto orina più spesso del solito, sarebbe bene consultarsi con un veterinario.

Togliere l’odore di pipì del gatto. Il modo più efficace è di evitare questo errore

Quando il gatto urina più spesso, non necessariamente la fa nella lettiera. Potrebbe anche trovar comodo farla in qualche posto che ritiene comune alla sua esperienza. Potrebbe farla su una poltrona oppure anche su un tappeto. In questo caso bisogna ricorrere ai ripari subito ed eliminare gli odori.

Tuttavia c’è anche un errore che si commette, nel pulire la zona dove il gatto ha fatto la pipì. Spesso si usa la candeggina, che contiene ammoniaca. Ora, accade che il gatto avverte l’odore di ammoniaca in quella certa zona dove si è pulito e la identifica come il posto dove si fa la pipì. Ciò perché la pipì contiene ammoniaca. Così se lavassimo il tessuto della poltrona con la candeggina, il gatto la farebbe ancora lì. Crederà infatti che quella è proprio una lettiera.

Due sostanze efficaci per eliminare l’odore di pipì

Per togliere l’odore di pipì del gatto e pulire la lettiera del gatto, usiamo il bicarbonato. Bisogna prima però eliminare il materiale assorbente, come potrebbero essere dei granuli di argilla. Poi si sparge la polvere di bicarbonato, un ottimo assorbente di odori, lasciandolo agire per un po’ di tempo. Infine si passa la lettiera con uno straccio inumidito e si asciuga.

Un altro metodo per eliminare gli odori di pipì è l’alcol denaturato. La molecola dell’alcol scioglie bene la persistenza dell’ammoniaca. Infatti l’ammoniaca è una sostanza il cui odore è abbastanza persistente.

Così, quando puliamo le zone dove il gatto ha fatto pipì, conviene utilizzare o il bicarbonato di sodio oppure l’alcol denaturato. La candeggina potremmo adoperarla per la lettiera, ma non per altre zone della casa.