All’indomani del primo lockdown (estate 2020) il mercato immobiliare in Italia ha ripreso a correre a ritmi impressionanti. Più risparmi a disposizione, costo del denaro ai tempi davvero risibile, l’arrivo impetuoso dei Bonus edilizi. Nel giro di pochi mesi i valori del mercato immobiliare si sono impennati di molto.

I potenziali acquirenti si trovano di fronte almeno tre problemi. I prezzi delle case ritoccati all’insù, l’elevato costo del denaro (100mila € di mutuo costano sia sul fisso che variabile), l’onerosità dei lavori edilizi. I Bonus casa hanno sfalsato molti vecchi equilibri, per cui oggi è quasi un lusso rifare, ad esempio, sanitari e/o infissi di una casa usata o appena comprata.

Ora, in particolare, esaminiamo qual è la situazione di case e appartamenti tra 50.000 e 70.000 euro: quanti metri quadri posso comprare adesso?

I criteri di ricerca

La domanda va circostanziata, dato che i prezzi delle case dipendono da molti fattori raggruppabili in due macro classi: geografici da un lato e fisici dall’altro.

Il criterio geografico allude anzitutto alla distinzione Nord, Centro, Sud e Isole. Parimenti si può procedere distinguendo la metropoli con la media o la piccola città, o ancora contrapponendo la città con il paese di provincia. Poi ecco la distinzione tra centro abitato con la semi o estrema periferia oppure tra centro cittadino o la casa in campagna o al mare.

Il criterio fisico richiama lo stato dell’immobile: nuovo, potenzialmente abitale, tutto da rifare o da costruire ex novo? Altrettanto importanti sono i servizi annessi all’immobile (garage, terrazzo, giardino, etc) e le sue rifiniture, interne ed esterne.

Malgrado la complessità dei criteri in gioco proviamo a farci un’idea più concreta, anche per chi pensa all’appartamento uso investimento.

Prezzi del nuovo contro quelli dell’usato

Il Gruppo Tecnocasa ha pubblicato i dati di un’indagine su che casa si potrebbe acquistare con 200mila euro. Il budget è differente dal nostro, ma le conclusioni di fondo restano valide per farsi un’idea di massima in materia. Lo studio considera le 10 grandi città d’Italia e scinde tra tipologia medio usata e tipologia medio nuova.

Milano è una storia a sé, dato che con 200mila € si acquistano 48 mq sul mercato delle abitazioni usate e 42 sul nuovo. Queste superfici medie scendono ancora se l’area considerata è quella del centro.

La situazione non migliora più di tanto nella Capitale, dove con lo stesso plafond si acquistano 69 mq di abitazione usata e 59 di nuova costruzione.

A Bari incontriamo invece il più generoso rapporto prezzo/superficie, considerato che si spazia dai 123 mq di un appartamento usato agli 88 di uno nuovo. Tuttavia, questi valori medi scemano nelle zone centrali, dove si passa ai circa 100 mq dell’usato e ai 67 del nuovo.

Case e appartamenti tra 50.000 e 70.000 euro: quanti metri quadri posso comprare adesso?

Un altro modo per rispondere al quesito è quello di procedere per il criterio geografico Nord, Centro, Sud e Isole.

Sfruttiamo i recenti dati di Immobiliare.it sul prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita in Italia il mese scorso. Si scopre che al Nord 1 mq di abitazione costa mediamente 1.330 € in Piemonte, 2.231 € in Lombardia e 1.483 € in Friuli Venezia Giulia. Quindi con 50-70mila euro si potrebbero comprare case tra, rispettivamente, 37,6- 52,6 mq, oppure 22,4-31,4 mq in Lombardia o tra 33,7-47,2 mq in Friuli Venezia Giulia.

Al Centro i prezzi medi restano alti in Toscana (2.508 €/mq) e Lazio (2.456 €/mq), mentre scendono nelle Marche (1.546 €/mq) e in Umbria (1.110 €/mq). La superficie potenzialmente acquistabile, quindi, varia tanto tra le prime e le seconde due Regioni. A spanne si va dai 21 ai 33 mq nelle due Regioni tirreniche fino ai 45-63 mq circa di Umbria e Marche.

Arriviamo al Sud e Isole, dove con questo budget di spesa potremmo acquistare in media, ad esempio, 54,2-75,9 mq in Calabria (922 €/mq). Invece i valori di mercato sono più alti in Puglia (1.322 €/mq) e Sicilia (1.125 €/mq), pertanto si riducono i mq potenzialmente acquistabili (circa tra 45 e i 60 mq). Ancor più cara, infine, la Sardegna (2.288 €/mq), dove con 50-70mila € si potrebbe accedere ad abitazioni tra i 22-31 mq di superficie.