I mercati azionari ragionano sempre a mente fredda, e si muovono sempre in anticipo. Qualcuno dice che i prezzi sono mossi dalle mani forti. Un movimento è fatto dalla maggioranza di compratori e venditori. Quindi, se le mani forti sono la maggioranza, questo giustificherebbe quanto prima. Wall Street si era mossa in anticipo con un pattern che nelle serie storiche aveva portato a rialzi nel 90% dei casi. Ora sembrano accordarsi anche gli altri mercati. Oggi è scaduto un setup: il rialzo dei mercati potrebbe essere già partito. Il peggio è alle spalle?

Il mese di marzo secondo le statistiche

Il mese di marzo, e quello di ottobre sono quelli dove maggiori sono le probabilità che si possa verificare un movimento ribassita di diversi punti percentuali. Durante lo stesso mese, si potrebbe poi assistere all’inizio di una nuova fase rialzista. Anche quest’anno, non abbiamo ragioni da farci ritenere “che il copione non possa ripetersi!

Il rialzo dei mercati potrebbe essere già partito: i livelli da monitorare

Il setup odierno potrebbe aver lasciato il peggio alle spalle e archiviata questa fase di paure che il settore bancario a livello internazionale potesse deflagrare.

Continuiamo a ribadire che a livello statistico allo scadere del 27esimo mese del nuovo decennio, le Borse mondiali dovrebbero aver segnato il bottom decennale, e che Wall Street da ora in poi dovrebbe prendere in mano il timone dei movimenti.

Alle ore 19:45 della giornata di contrattazione del 27 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.326

Eurostoxx Future

4.118

Ftse Mib Future

25.860

S&P500

3.989,30

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di martedì?

Dobbiamo continuare a monitorare con attenzione i minimi che sono stati segnati nella giornata del 24 marzo. Per il momento, tranne che per Wall Street, per gli altri mercati analizzati è prematuro dire che la correzione sia stata archiviata.

