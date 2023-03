Ombra e privacy per il terrazzo contro i vicini ficcanaso? Ecco 4 piante per un balcone a Sud, Ovest o Sud-Ovest

L’estate si avvicina a grandi passi ma possiamo giocare d’anticipo. Grazie a queste 4 piante rampicanti potremo proteggerci dalla calura estiva e dai vicini ficcanaso.

Per la prossima stagione vorresti godere il tuo terrazzo senza ustionarti per il sole cocente ogni volta che ci metti piede? Vorresti prendere il sole senza gli occhi puntati del tuo vicino? Ebbene la soluzione è sicuramente ombreggiate il balcone con una pianta rampicante che possa magari correre su un pergolato. Quali varietà, però, resistono al sole?

Ombra e privacy per il terrazzo grazie al nasturzio rampicante

Il nasturzio rampicante è una pianta con diversi vantaggi:

• dona copiosi fiori gialli e arancioni;

• ha foglie e fiori che profumano;

• cresce rapidamente (anche fino ad 1,5 m);

• sopporta bene le posizioni in pieno sole.

Non richiede particolari cure ma una buona quantità di acqua. Si semina proprio in aprile fino a maggio e germoglia in breve tempo. È comunque una pianta annuale perenne utilizzata come esca per proteggere altre piante dall’attacco della cocciniglia e degli afidi. Il Nasturzio è, infatti, facilmente vulnerabile agli attacchi dei parassiti ma basta utilizzare l’olio di neem o il piretro per risolvere il problema. Chi ha animali domestici può tranquillamente piantare il nasturzio perché non dannoso o tossico.

Il falso gelsomino per balconi a Sud

Il Trachelospermum jasminoides viene comunemente detto gelsomino stellato o falso gelsomino. Se in casa ci sono animali domestici o bambini non è la pianta giusta perché è tossica in ogni sua parte. Cresce rapidamente e una volta che i fiori cadranno, rimarrà un fogliame coriaceo, verde scuro, anche questo molto decorativo. L’esposizione migliore è proprio quella a Sud-Ovest perché resiste bene in posizioni soleggiate, ombreggiando il tuo balcone. Si pianta nel mese di aprile e fiorisce fino a luglio.

Il Capsis rampicante come si cura

Il Capsis, anche chiamato Bignonia, produce fiori a campana di un bell’arancione e si può definire un campione di arrampicata. Infatti cresce a vista d’occhio e può raggiungere anche 8 o 9 metri se adeguatamente sostenuto. Si semina in primavera e fiorisce per tutta l’estate. Sopporta il caldo, la siccità ma anche le temperature gelide. Il terreno migliore è ben drenante. Non richiede particolari cure, essendo una specie assolutamente rustica.

La Cobea Rampicante

Meno conosciuta rispetto alle precedenti, la Cobea rampicante è perfetta per ricoprire pergolati esposti in pieno sole. Cresce molto rapidamente senza necessità di molte cure. Se si sceglie la coltivazione in vaso, ha bisogno di una fioriera abbastanza grande. Teme il gelo, pertanto, nelle zone più a Nord, si semina anno per anno. Se vogliamo seminarla aprile è il mese giusto. Da giugno fino ad inizio autunno donerà numerosi fiori molto vistosi di colore viola a forma di campana. Per quanto riguarda l’irrigazione, occorre stare attenti ai ristagni idrici e quindi andrà annaffiata solo quando il substrato sarà asciutto.

Ecco, quindi, 4 piante che possono donare ombra e privacy per il balcone o il terrazzo e proteggere dai ficcanaso!