In arrivo la Luna piena del Lupo: ecco come cambierà la vita di questi segni zodiacali a gennaio

Il 2023 è appena iniziato e l’oroscopo ha già avanzato qualche previsione relativa al mese di gennaio. Riguardo alle prime settimane avremo una sola protagonista: la Luna piena, che influenzerà, nel bene e nel male, il cammino di molti segni zodiacali. Scopriamo quali!

Come ben sappiamo, dopo l’Epifania, in genere, si ritorna alla normalità e le attività quotidiane riprendono il loro corso. Quest’anno, però, complice il ponte del 7 gennaio, quasi tutti avranno la possibilità di trascorrere un paio di giorni di riposo in più. Infatti, molte persone rientreranno a lavoro, o a scuola, soltanto lunedì, prolungando di fatto le loro vacanze natalizie.

Il 7 gennaio, dunque, sarà una data da incorniciare. Non solo per i motivi appena spiegati, ma anche per la sua rilevanza astrologica. Infatti, intorno alle 00:09 (ore italiane) nei nostri cieli apparirà la prima Luna piena del 2023 che segnerà l’inizio di un periodo di rinnovamento.

Nota anche come “Luna del Lupo“, il plenilunio di gennaio ha avuto, fin dai tempi più antichi, un importante significato simbolico presso molte culture. In tutto il Mondo, infatti, questa Luna speciale viene venerata, non solo perché segna l’inizio di un nuovo anno, ma anche perché è associata al tema della rinascita. Anche quest’anno, la Luna piena avrà un forte impatto sulla nostra vita e sarà decisiva per le sorti di diversi segni zodiacali. Come vedremo, grazie alla sua influenza, alcuni segni verranno premiati, mentre altri attraverseranno un periodo molto complesso sotto tutti i punti di vista.

In arrivo la Luna piena del Lupo che inonderà di fortuna questi segni zodiacali

Tra i segni più fortunati, ad esempio, troviamo sicuramente il Leone e l’Ariete. Questi ultimi, infatti, avranno dalla loro parte diversi astri e pianeti favorevoli, nonché la Luna piena che, proprio dal 7 gennaio, inizierà ad infondere energie positive. Entrambi, quindi, godranno di benessere e serenità, sia sul posto del lavoro che in famiglia. All’orizzonte non si intravedono tensioni, né momenti di crisi. Tuttavia, sarà importante mantenere il focus sugli obiettivi ed evitare di stendersi sugli allori.

Un altro segno che beneficerà dell’avvento della Luna piena è il Cancro. Anche per i nati sotto questo segno, il mese di gennaio partirà alla grande, anche se non mancheranno gli intoppi. La retrogradazione di Mercurio, iniziata lo scorso 29 dicembre, infatti, innescherà qualche litigio nelle coppie, anche quelle sposate da diverso tempo. Niente di grave, comunque, anche perché sotto il profilo economico e lavorativo tutto filerà liscio. Per chi, invece, è ancora alla ricerca di un impiego, queste settimane saranno decisive per riflettere e per capire cosa si vuole realmente fare del proprio futuro.

Ancora molta strada da fare per i Gemelli

L’inizio del mese sarà in salita, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per questi ultimi, la Luna piena non avrà un’influenza così forte da contrastare le difficoltà scaturite dal movimento retrogrado di Mercurio. Fino al 20 gennaio, quindi, aspettiamoci un periodo di forte instabilità e l’arrivo di spese inaspettate. Bisognerà, quindi, fare particolare attenzione al budget, ma tenendo conto anche delle esigenze familiari. Quindi, anche se è in arrivo la Luna piena del Lupo, per i Gemelli ci sarà da attendere almeno fino alla fine del mese.