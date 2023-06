Ci cono molti fattori che ci fanno ritenere che siamo all’inizio di un rialzo pluriennale dei mercati. C’è un mix dovuto al ciclo economico in corso e ai pattern grafici, e ancora di più alle probabilità basate sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, che giustificano il nostro ottimismo. Il Toro dei mercati è fuori dal recinto e ci rimarrà per molti anni.

L’attuale contesto economico e cosa attendere

Dopo l’impennata degli anni scorsi, l’inflazione sembra che abbia invertito e che stia rientrando sia in America che in Europa. Quindi, il rialzo dei tassi almeno in America dovrebbe essere giunto al termine, mentre in Europa mancherebbe poco. Alle porte ci potrebbe essere recessione? Non crediamo, perchè nonostante la curva dei rendimenti inclinata (non è un indicatore che funziona al 100%), i dati sull’occuazione e gli stessi sull’infazlione, fanno ritenere che l’impatto del rialzo dei tassi, anche nei prossimi mesi, non sarà molto forte. Crescita e tassi rimarranno bilanciati, ci potrebbe essere un mero atterraggio morbido dell’economia, e quindi alle porte nè recessione e nè tagli dei tassi, quindi rialzo pluriennale dei mercati azionari. La statistica vuole che un primo taglio dei tassi ha sempre dato il saluto per un bel pò di mesi, a volte anni, al rialzo dei prezzi azionari. A questo poi come abbiamo più volte spiegato il pattern delle medie 200/400 e 600 settimanali è orientato al rialzo.

E la statica vole che il minimo decennale e annuale sia stato già segnato.

Torniamo al breve termine.

Il Toro dei mercati è fuori dal recinto e ci rimarrà per molti anni

Alle ore 19:12 della giornata di contrattazione del giorno 8 giugno leggiamo:

Dax Future

16.016

Eurostoxx Future

4.306

Ftse Mib Future

27.315

S&P500

4.289,14.

Cosa manterrà intatto il rialzo per i prossimi 1/2 giorni?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.660

S&P500

4.170.

Domani scadrà un ulteriore setup mensile, e la chiusura settimanale darà indicazioni probabilmente per tutto il mese.

Lettura consigliata

Quali sono le 5 migliori creme solari del 2023? Ecco la classifica Altroconsumo da consultare prima delle vacanze