Siamo entrati in un range temporale (il setup 7/9 giugno) e di prezzo che dovrebbe portare a direzionalità. In quale verso potrebbe essere? Dove si va adesso a Wall Street? Abbiamo indicazioni diverse in base a metodi diversi che portano alle stesse conclusioni. A parer nostro i mercati azionari americani e internazionali potrebbero salire di diversi punti percentuali fino al mese di agosto (il 4 scadrà un importante setup annuale).

Contesto economico

Negli ultimi mesi si è ragionato molto sui se e sui ma della politica della Federal Reserve sui tassi di interesse, e se il rialzo di questi avesse portato o meno a una recessione economica. Molti hanno guardato alla curva dei rendimenti. Come spesso è accaduto in passato, guardando all’inclinazione della stessa, hanno indicato probabile una recessione alle porte. Frattanto però i dati economici pubblicati sembrano andare nella direzione di un atterraggio morbido dell’economia.

Questo genera diverse incertezze. Dal punto di vista dei calcoli di probabilità e dei grafici, invece, la situazione appare più chiara e semplice. I grafici sembrano confermare il percorso campione definito dalle probabilità: al momento la tendenza di breve e lungo termine sembra ben impostata al rialzo, e potrebbe continuare.

Torniamo al breve termine.

Dove si va adesso a Wall Street? I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione di mercoledì 7 giugno si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.665,02

Nasdaq C.

13.104,90

S&P500

4.267,52.

La situazione grafica romane invariata rispetto ai giorni precedenti. Il rialzo continuerà se in chisura di seduta reggeranno al rialzo i seguenti livelli:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

I nostri sistemi proiettano ulteriore tendenza positiva, vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.

La chisura del 9 giugno a questo punto assume una certa importanza per quasi tutto il mese.

