Il top e il flop della scorsa giornata sul Ftse Mib: quali i possibili obiettivi?

I rumors legati alla ripresa del risiko bancario con epicentro Banca BPM e l’effetto del raggiungimento degli obiettivi rialzisti da parte di FinecoBank costituiscono il top e il flop della scorsa giornata sul Ftse Mib. In particolare, il forte rialzo (+3%) della banca guidata dall’AD Castagna e il forte ribasso (-4%) di FinecoBank in una seduta con un ribasso di circa lo 0,6% potrebbero offrire due ottimi spunti per chi voglia puntare al rialzo e/o al ribasso. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere i possibili scenari per il top e il flop della scorsa giornata sul Ftse Mib.

Banco BPM vola sulle ali di possibili operazioni straordinarie

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 17 aprile in area 3,94 €, in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il segnale rialzista di qualche settimana fa, le quotazioni di Banco BPM hanno accelerato al rialzo. Con la chiusura del 17 aprile, poi, il titolo ha messo la ciliegina sulla torta del rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, è stata confermata la rottura della resistenza in area 3,813 €. A questo punto potrebbe essere probabile il raggiungimento dei massimi annuali e il successivo raggiungimento di livelli che il titolo Banco BPM non vede da fine 2015.

Affinché questo scenario rimanga in piedi, però, è di fondamentale importanza che il supporto in area 3,813 € non ceda alle pressioni ribassiste. In questo caso, infatti, le quotazioni potrebbero tornare sui minimi annuali in area 3,2 €.

La discesa di FinecoBank non giunge inaspettata, ma potremmo dire era fisiologica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 17 aprile a quota 14,175 €, in ribasso del 4,26% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come già anticipato in un precedente articolo, il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe favorire un ritracciamento delle quotazioni. Ed è proprio quello che è successo. Al momento, quindi, potrebbe essere possibile un ritracciamento fino in area 10,565 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura del supporto in area 13,32 €.

Per una ripresa del rialzo, invece, potrebbe essere necessaria a rottura della forte area di resistenza a 14,8 €.