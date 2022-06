Come quasi sempre accade, il raggiungimento della massima estensione di un movimento, sia esso al rialzo o al ribasso, ha elevate probabilità di dare luogo a un’inversione.

Non sta facendo eccezione il titolo Zignago Vetro. Il raggiungimento della massima estensione ribassista, infatti, ha impresso una forte spinta rialzista al titolo che adesso si trova ad affrontare la resistenza opposta dal I obiettivo di prezzo in area 13,00 euro.

La rottura di area 13 euro potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 15 euro. La massima estensione rialzista, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 17,2 euro. Quindi, il titolo Zignago Vetro potrebbe essere pronto per un interessante rialzo.

Questa proiezione rialzista è supportata dai buoni risultati ottenuti da Zignago Vetro nel corso del primo trimestre 2021. La società, infatti, ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi pari a 147,3 milioni di euro (+33,6% rispetto all’anno precedente). L’EBITDA pari a 27,6 milioni di euro, però, è stato in calo del -2,8% rispetto all’anno precedente. L’utile netto a 12,5 milioni di euro, invece, è cresciuto del 9,4% rispetto all’esercizio. Infine, l’indebitamento finanziario netto è sceso a 246,7 milioni di euro rispetto ai 250,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

Al ribasso, invece, una forte area di supporto si potrebbe trovare in area 10,8 euro. Nel caso di violazione di questo supporto il titolo Zignago Vetro potrebbe scendere fino in area 8,9 euro.

La valutazione del titolo Zignago Vetro

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato le quotazioni di Zignago Vetro sono sopravvalutate. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 20%.

Tuttavia, gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato della società e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti, la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Va, però, notato che, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il titolo è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Il titolo Zignago Vetro potrebbe essere pronto per un interessante rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 13,02 euro, in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale