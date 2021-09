Tutte le prossime neo mamme avranno sentito parlare di questo oggetto dal nome particolare. Durante le loro ricerche sulla gravidanza si saranno imbattute sicuramente nel termine oggetto transizionale. Un termine che ci sembra un parolone ma che in fondo ha un significato semplice. Non è altro che un oggetto che dà conforto al nostro piccolo. Un modo per ricreare il legame simbiotico tra mamma e bimbo sotto forma di peluche, copertina o doudou.

Cos’è il doudou? Un accessorio ideale fin dalla nascita che porta l’odore della mamma. Il termine è francese e si pronuncia “dudù”, ma è un oggetto utilizzato in tutto il Mondo. Serve proprio a simulare l’abbraccio della mamma e aiutare i bimbi ad addormentarsi più facilmente.

Come realizzare in pochi passaggi un tenero doudou per i nostri bimbi appena nati

I classici doudou che si trovano in commercio sono di solito composti da un peluche e una piccola copertina. Se ne trovano di tutti i tipi e forme, ma solitamente sono fatti di un materiale morbido. Possono essere in cotone o anche ricamati all’uncinetto. Il peluche ha la forma di un tenero animaletto come il coniglio, l’orsetto o il koala.

Usarlo è molto semplice ma non tutti sanno come farlo. Infatti per poter assorbire al meglio l’odore della mamma in genere non basta qualche giorno. Spesso si consiglia alla mamma di dormirci per almeno un mesetto prima della nascita del piccolo. Così da trasferire il più possibile l’odore della pelle della mamma. In questo modo il bimbo abbracciandolo sentirà di avere la madre sempre vicino.

Come crearlo e personalizzarlo

Possiamo acquistarne uno, certo, ma sarebbe ancora più personale realizzarlo con le nostre mani. Ma ricordando sempre di pensare alla sicurezza del nostro piccolo. Infatti, utilizziamo solo materiali naturali e morbidi. In più deve essere sempre adatto all’età del bimbo, quindi evitiamo grandi copertine che potrebbero causare problemi. Basterà un quadratino più piccolo di una salvietta per neonati.

Per la parte della copertina utilizziamo un ritaglio di una stoffa che ci piace di circa 20 cm per 20 cm. Rifiniamo i bordi con un orlo a macchina per evitare che si sfili. Altrimenti procediamo a mano con punti molto stretti. Dopodiché passiamo alla testa del nostro pupazzetto.

Se non siamo molto pratiche con ago e filo possiamo utilizzare un vecchio peluche. Magari uno della nostra infanzia a cui teniamo molto, ma sempre delle dimensioni adatte. Tagliamolo e richiudiamo bene la stoffa per evitare che l’imbottitura fuoriesca. E poi cuciamolo su uno degli angoli della mini copertina.

Ed ecco quindi come realizzare in pochi passaggi un tenero doudou per i nostri bimbi appena nati. Non serve per forza essere brave a cucire. Basterà riutilizzare dei materiali che abbiamo già in casa. Ancora meglio se hanno il nostro odore da molto tempo.

